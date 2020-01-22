خفض ساعات الانتظار في طوارئ مستشفيات القوات المسلحة

عبر مبادرة "انسياب" لتحسين إدارة الأسرّة.. بنسبة بلغت 55%

أسهمت مبادرة تحسين إدارة الأسرّة "انسياب" واستخدامها بالطريقة المثلى بمستشفيات القوات المسلحة في خفض ساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بنسبة (55%) وخفض أعداد المرضى ذوي الإقامة الطويلة بنسبة (11%).

جاء الكشف عن ذلك من خلال التقرير الدوري لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، حيث انخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من 80 ساعة إلى 30 ساعة في طوارئ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، إضافة إلى انخفاض من 315 إلى 302 مريض شهرياً لمرضى ذوي الإقامة الطويلة.

وتشهد الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤخراً تحسناً في مستوى الخدمات الصحية؛ وذلك نتاجاً للدعم اللا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائب وزير الدفاع لتحقيق العديد من المبادرات من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع.

وانخفض وقت انتظار المرضى منذ دخولهم حتى خروجهم من 16 ساعة إلى 8 ساعات) في طوارئ مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة وبمقدار 23 إلى 19 مريضاً شهرياً من ذوي الإقامة الطويلة.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الطبية ومن خلال مستشفياتها الموزعة بمختلف مناطق المملكة تساهم في تقديم الخدمة الصحية المتقدمة والدقيقة بقدرة استيعابية تتجاوز سبعة آلاف سرير.