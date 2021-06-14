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الأردن تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743877 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 726932 حالة، بعد تسجيل 750 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9602 حالة.

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الأردن تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة
سبق

سجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743877 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 726932 حالة، بعد تسجيل 750 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9602 حالة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
05:28 PM

الأردن تسجل 546 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 743877 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 726932 حالة، بعد تسجيل 750 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9602 حالة.

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