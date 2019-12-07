النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تستهدف الانتخابات البريطانية بحملة تسريب وثائق

أثارت المخاوف للتدخل فيها

ذكرت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، اليوم السبت، أن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.

وقالت "مورجان" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أفهم مما تم وضعه على موقع ريديت، أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، قد أشار أمس إلى أنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق، وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.


ويرى حزب العمال المعارض أن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية، التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان الانتخابات البريطانية روسيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تستهدف الانتخابات البريطانية بحملة تسريب وثائق
سبق

ذكرت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، اليوم السبت، أن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.

وقالت "مورجان" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أفهم مما تم وضعه على موقع ريديت، أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، قد أشار أمس إلى أنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق، وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.


ويرى حزب العمال المعارض أن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية، التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
07:36 PM

روسيا تستهدف الانتخابات البريطانية بحملة تسريب وثائق

أثارت المخاوف للتدخل فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
715

ذكرت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورجان، اليوم السبت، أن تسريب وثائق تجارية بريطانية أمريكية على الإنترنت، والمتصل بحملة تضليل روسية سابقة، يحمل جميع بصمات محاولة للتدخل في الانتخابات البريطانية المقبلة.

وقالت "مورجان" لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أفهم مما تم وضعه على موقع ريديت، أنه يحمل فيما يبدو جميع بصمات شكل من أشكال التدخل"، وفقاً لـ"رويترز".

وكان موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، قد أشار أمس إلى أنه يعتقد أن حملة منظمة في روسيا سرّبت الوثائق، وأثار ذلك مخاوف من أن تكون موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات البريطانية.


ويرى حزب العمال المعارض أن الوثائق المسربة تبين أن حزب المحافظين الحاكم يخطط لعرض هيئة الصحة الوطنية، التي تديرها الدولة للبيع في محادثات تجارية مع واشنطن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,308
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,724

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة