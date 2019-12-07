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"صحة الرياض" تطلق مبادرات توعوية للمسافرين على الرحلات الداخلية

تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري "مبادرات إدارة الالتزام"، ضمن حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقتها وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

وأوضحت منسقة المشاركة المجتمعية بإدارة الالتزام الدكتورة نوال النصار، أن الإدارة حرصت على تعميم الفائدة خاصة في الأماكن العامة ومنها صالة الرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي؛ بغية استغلال فترات الانتظار واستثمارها إيجاباً.

وأضافت أن "صحة الرياض" تنفذ عشرة مبادرات توعوية للمسافرين منها "اطمئن" للكشف عن السكري والضغط، و"نحن نهتم بك" الموجهة للأطفال، و"ثقافتك صحتك"، و"طريقك إلى السلامة"، إضافة إلى بادرة "كن واعياً 937" الهادفة إلى التعريف بحق المريض قبل الدخول إلى العيادة.

الرياض صحة الرياض مدير صحة الرياض محمد التويجري مبادرات إدارة الالتزام اليوم العالمي للتطوع

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"صحة الرياض" تطلق مبادرات توعوية للمسافرين على الرحلات الداخلية
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري "مبادرات إدارة الالتزام"، ضمن حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقتها وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

وأوضحت منسقة المشاركة المجتمعية بإدارة الالتزام الدكتورة نوال النصار، أن الإدارة حرصت على تعميم الفائدة خاصة في الأماكن العامة ومنها صالة الرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي؛ بغية استغلال فترات الانتظار واستثمارها إيجاباً.

وأضافت أن "صحة الرياض" تنفذ عشرة مبادرات توعوية للمسافرين منها "اطمئن" للكشف عن السكري والضغط، و"نحن نهتم بك" الموجهة للأطفال، و"ثقافتك صحتك"، و"طريقك إلى السلامة"، إضافة إلى بادرة "كن واعياً 937" الهادفة إلى التعريف بحق المريض قبل الدخول إلى العيادة.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
04:46 PM

"صحة الرياض" تطلق مبادرات توعوية للمسافرين على الرحلات الداخلية

تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري "مبادرات إدارة الالتزام"، ضمن حملة "تطوعي صحة 3" التي أطلقتها وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

وأوضحت منسقة المشاركة المجتمعية بإدارة الالتزام الدكتورة نوال النصار، أن الإدارة حرصت على تعميم الفائدة خاصة في الأماكن العامة ومنها صالة الرحلات الداخلية بمطار الملك خالد الدولي؛ بغية استغلال فترات الانتظار واستثمارها إيجاباً.

وأضافت أن "صحة الرياض" تنفذ عشرة مبادرات توعوية للمسافرين منها "اطمئن" للكشف عن السكري والضغط، و"نحن نهتم بك" الموجهة للأطفال، و"ثقافتك صحتك"، و"طريقك إلى السلامة"، إضافة إلى بادرة "كن واعياً 937" الهادفة إلى التعريف بحق المريض قبل الدخول إلى العيادة.

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