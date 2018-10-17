النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أتقن" يضيف 8 مراكز "حي متعلم" في مرحلته الخامسة

يتيح للمواطنين والمواطنات 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلف التخصصات

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إضافة 8 مراكز حي متعلم، ضمن منشآتها التدريبية التي ستفتح أبوابها للمواطنين والمواطنات؛ لتقديم 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلَف التخصصات، ضِمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة؛ من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، ويبدأ التدريب يوم الأحد 28/ 2/ 1441هـ، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.

ويمثل تعاون المؤسسة مع الإدارة العامة للتعليم المستمر ومراكز الحي المتعلم، في تقديم دورات المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" بمراكز الحي المتعلم التابعة لوزارة التعليم؛ وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الوعي المهني، وزيادة مستوى التعليم والتدريب، ومشاركة الموارد والخبرات والكفاءات ما بين الجهات ذات العلاقة.

وستبدأ المؤسسة في تقديم برامجها التدريبية للبنين بمركز الحي المتعلم بالكسائي غرب مدينة الرياض، ومركز الحي المتعلم الثاني بالخبر، وستشمل البرامجَ التدريبية للبنات في كلٍّ من مركز الحي المتعلم بالجبيل، ومركز الحي المتعلم بالبادية في الدمام، ومركز الحي المتعلم الثاني في العلا، ومركز الحي المتعلم بالابتدائية 308 غرب الرياض، ومركز الحي المتعلم الثالث في ينبع، ومركز الحي المتعلم الأول بالمعلا في محافظة وادي الدواسر.

وسيتم التدريب في مراكز الحي المتعلم البالغ عددها 8 مراكز في تخصصات: أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومايكروسوفت أوفيس، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

يُذكر أن برنامج "أتقن" الذي تُنَفّذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد أنهى تدريب 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل الأربعة السابقة بكافة مناطق المملكة.

أتقن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أتقن" يضيف 8 مراكز "حي متعلم" في مرحلته الخامسة
سبق

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إضافة 8 مراكز حي متعلم، ضمن منشآتها التدريبية التي ستفتح أبوابها للمواطنين والمواطنات؛ لتقديم 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلَف التخصصات، ضِمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة؛ من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، ويبدأ التدريب يوم الأحد 28/ 2/ 1441هـ، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.

ويمثل تعاون المؤسسة مع الإدارة العامة للتعليم المستمر ومراكز الحي المتعلم، في تقديم دورات المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" بمراكز الحي المتعلم التابعة لوزارة التعليم؛ وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الوعي المهني، وزيادة مستوى التعليم والتدريب، ومشاركة الموارد والخبرات والكفاءات ما بين الجهات ذات العلاقة.

وستبدأ المؤسسة في تقديم برامجها التدريبية للبنين بمركز الحي المتعلم بالكسائي غرب مدينة الرياض، ومركز الحي المتعلم الثاني بالخبر، وستشمل البرامجَ التدريبية للبنات في كلٍّ من مركز الحي المتعلم بالجبيل، ومركز الحي المتعلم بالبادية في الدمام، ومركز الحي المتعلم الثاني في العلا، ومركز الحي المتعلم بالابتدائية 308 غرب الرياض، ومركز الحي المتعلم الثالث في ينبع، ومركز الحي المتعلم الأول بالمعلا في محافظة وادي الدواسر.

وسيتم التدريب في مراكز الحي المتعلم البالغ عددها 8 مراكز في تخصصات: أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومايكروسوفت أوفيس، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

يُذكر أن برنامج "أتقن" الذي تُنَفّذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد أنهى تدريب 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل الأربعة السابقة بكافة مناطق المملكة.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
01:56 PM

"أتقن" يضيف 8 مراكز "حي متعلم" في مرحلته الخامسة

يتيح للمواطنين والمواطنات 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلف التخصصات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
137

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إضافة 8 مراكز حي متعلم، ضمن منشآتها التدريبية التي ستفتح أبوابها للمواطنين والمواطنات؛ لتقديم 16 برنامجًا تدريبيًّا بمختلَف التخصصات، ضِمن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته الخامسة؛ من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa، ويبدأ التدريب يوم الأحد 28/ 2/ 1441هـ، ومن المقرر أن يستمر لمدة أربعة أسابيع.

ويمثل تعاون المؤسسة مع الإدارة العامة للتعليم المستمر ومراكز الحي المتعلم، في تقديم دورات المرحلة الخامسة من برنامج "أتقن" بمراكز الحي المتعلم التابعة لوزارة التعليم؛ وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الوعي المهني، وزيادة مستوى التعليم والتدريب، ومشاركة الموارد والخبرات والكفاءات ما بين الجهات ذات العلاقة.

وستبدأ المؤسسة في تقديم برامجها التدريبية للبنين بمركز الحي المتعلم بالكسائي غرب مدينة الرياض، ومركز الحي المتعلم الثاني بالخبر، وستشمل البرامجَ التدريبية للبنات في كلٍّ من مركز الحي المتعلم بالجبيل، ومركز الحي المتعلم بالبادية في الدمام، ومركز الحي المتعلم الثاني في العلا، ومركز الحي المتعلم بالابتدائية 308 غرب الرياض، ومركز الحي المتعلم الثالث في ينبع، ومركز الحي المتعلم الأول بالمعلا في محافظة وادي الدواسر.

وسيتم التدريب في مراكز الحي المتعلم البالغ عددها 8 مراكز في تخصصات: أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومايكروسوفت أوفيس، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.

يُذكر أن برنامج "أتقن" الذي تُنَفّذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قد أنهى تدريب 29 ألف متدرب ومتدربة في المراحل الأربعة السابقة بكافة مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,253
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,882
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,734

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة