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بحنان الأب وروح القيادي.. أمير القصيم يستجيب لطلب طفلة أرادت لقاءه

داعبها: "نجيب هدية أو حلاوة.. الله يصلحها"

استجاب أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، لطلب صديقة المسؤولية الاجتماعية الطفلة داليا مشعل الحربي، بعدما طلبت لقاء الأمير في مقطع فيديو تم تناقله.

وتفصيلًا: لم تمضِ ساعاتٌ قليلة من طلب الطفلة حتى استجاب الأمير لطلبها، واستدعاها في مبنى الإمارة، وبحنان الأب وروح القيادي المتواضع داعبها قائلًا: "نجيب هدية أو حلاوة ياحليلها الله يصلحها"، فارتسم الفرح على ملامح الطفلة وعبّرت: "شكرًا يا أمير القصيم لأني شفتك اليوم".

أمير القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحنان الأب وروح القيادي.. أمير القصيم يستجيب لطلب طفلة أرادت لقاءه
سبق

استجاب أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، لطلب صديقة المسؤولية الاجتماعية الطفلة داليا مشعل الحربي، بعدما طلبت لقاء الأمير في مقطع فيديو تم تناقله.

وتفصيلًا: لم تمضِ ساعاتٌ قليلة من طلب الطفلة حتى استجاب الأمير لطلبها، واستدعاها في مبنى الإمارة، وبحنان الأب وروح القيادي المتواضع داعبها قائلًا: "نجيب هدية أو حلاوة ياحليلها الله يصلحها"، فارتسم الفرح على ملامح الطفلة وعبّرت: "شكرًا يا أمير القصيم لأني شفتك اليوم".

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
08:52 PM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
02:02 AM

بحنان الأب وروح القيادي.. أمير القصيم يستجيب لطلب طفلة أرادت لقاءه

داعبها: "نجيب هدية أو حلاوة.. الله يصلحها"

A A A
بدر العتيبي - الرياض
7
19,303

استجاب أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، لطلب صديقة المسؤولية الاجتماعية الطفلة داليا مشعل الحربي، بعدما طلبت لقاء الأمير في مقطع فيديو تم تناقله.

وتفصيلًا: لم تمضِ ساعاتٌ قليلة من طلب الطفلة حتى استجاب الأمير لطلبها، واستدعاها في مبنى الإمارة، وبحنان الأب وروح القيادي المتواضع داعبها قائلًا: "نجيب هدية أو حلاوة ياحليلها الله يصلحها"، فارتسم الفرح على ملامح الطفلة وعبّرت: "شكرًا يا أمير القصيم لأني شفتك اليوم".

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