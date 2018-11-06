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بدء التسجيل في "مشروع التعرف على الموهوبين" بعسير

يسعى للكشف عن الطلاب الواعدين من خلال أدوات علمية

أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، مدارس المنطقة بشأن آلية ومواعيد التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في مدارس المنطقة للعام الدراسي الجاري1439/1440هـ، وذلك بمتابعة من مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض .

ويستهدف المشروع طلاب وطالبات الصف الثالث والرابع "ممن لم يدخل الاختبار في الصف الثالث" والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية.

ويسعى المشروع للكشف على المرشحين من خلال أدوات علمية للتعرف على الطلاب الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي.

وكان استقبال طلبات الترشيح قد بدأ من جميع فئات المرشحين "المدارس، وأولياء الأمور، والطلبة" اعتبارًا من السابع من شهر صفر الجاري، وينتهي يوم 18 من شهر ربيع الثاني المقبل عبر موقع "موهبة" الإلكتروني، www.mawhiba.org.

وبعد ذلك يتم التسجيل في موقع قياس www.qiyas.sa وحجز مقعد في اختبار قياس موهبة، وتبدأ هذه الفترة من 27 من الشهر الجاري، وتنتهي يوم 23 من شهر ربيع الآخر المقبل.

وتتوفر معلومات حول المشروع ومتطلباته وآلياته على موقع إدارة الموهوبين بعسير www.mohob.net.

يذكر أن المشروع يتيح للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات كالمنح الدراسية التي تقدم بالشراكة مع المدارس، وبرامج موهبة الإثرائية "المحلية، الدولية"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في البرامج والمسابقات العلمية، إضافةً إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء التسجيل في "مشروع التعرف على الموهوبين" بعسير
سبق

أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، مدارس المنطقة بشأن آلية ومواعيد التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في مدارس المنطقة للعام الدراسي الجاري1439/1440هـ، وذلك بمتابعة من مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض .

ويستهدف المشروع طلاب وطالبات الصف الثالث والرابع "ممن لم يدخل الاختبار في الصف الثالث" والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية.

ويسعى المشروع للكشف على المرشحين من خلال أدوات علمية للتعرف على الطلاب الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي.

وكان استقبال طلبات الترشيح قد بدأ من جميع فئات المرشحين "المدارس، وأولياء الأمور، والطلبة" اعتبارًا من السابع من شهر صفر الجاري، وينتهي يوم 18 من شهر ربيع الثاني المقبل عبر موقع "موهبة" الإلكتروني، www.mawhiba.org.

وبعد ذلك يتم التسجيل في موقع قياس www.qiyas.sa وحجز مقعد في اختبار قياس موهبة، وتبدأ هذه الفترة من 27 من الشهر الجاري، وتنتهي يوم 23 من شهر ربيع الآخر المقبل.

وتتوفر معلومات حول المشروع ومتطلباته وآلياته على موقع إدارة الموهوبين بعسير www.mohob.net.

يذكر أن المشروع يتيح للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات كالمنح الدراسية التي تقدم بالشراكة مع المدارس، وبرامج موهبة الإثرائية "المحلية، الدولية"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في البرامج والمسابقات العلمية، إضافةً إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
02:15 PM

بدء التسجيل في "مشروع التعرف على الموهوبين" بعسير

يسعى للكشف عن الطلاب الواعدين من خلال أدوات علمية

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بندر آل عوض - عسير
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أبلغ مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، مدارس المنطقة بشأن آلية ومواعيد التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين في مدارس المنطقة للعام الدراسي الجاري1439/1440هـ، وذلك بمتابعة من مدير إدارة الموهوبين علي آل عواض .

ويستهدف المشروع طلاب وطالبات الصف الثالث والرابع "ممن لم يدخل الاختبار في الصف الثالث" والسادس الابتدائي والثالث المتوسط في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية.

ويسعى المشروع للكشف على المرشحين من خلال أدوات علمية للتعرف على الطلاب الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي.

وكان استقبال طلبات الترشيح قد بدأ من جميع فئات المرشحين "المدارس، وأولياء الأمور، والطلبة" اعتبارًا من السابع من شهر صفر الجاري، وينتهي يوم 18 من شهر ربيع الثاني المقبل عبر موقع "موهبة" الإلكتروني، www.mawhiba.org.

وبعد ذلك يتم التسجيل في موقع قياس www.qiyas.sa وحجز مقعد في اختبار قياس موهبة، وتبدأ هذه الفترة من 27 من الشهر الجاري، وتنتهي يوم 23 من شهر ربيع الآخر المقبل.

وتتوفر معلومات حول المشروع ومتطلباته وآلياته على موقع إدارة الموهوبين بعسير www.mohob.net.

يذكر أن المشروع يتيح للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من العديد من الخدمات كالمنح الدراسية التي تقدم بالشراكة مع المدارس، وبرامج موهبة الإثرائية "المحلية، الدولية"، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في البرامج والمسابقات العلمية، إضافةً إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين.

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