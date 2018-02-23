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مياه الصرف تُحاصر سكان "تيسير جدة".. ومخاوف من كارثة

الأهالي شكوا بسبب نقص الخدمات وتقاعس الجهات المعنية

شكا أهالي حي التيسير شرق محافظة جدة؛ بسبب ظهور مياه آسنة تهدد حياة السكان؛ مشيرين إلى أن مياه الصرف باتت تمنعهم من الخروج والدخول إلى منازلهم.

وقال الشاكون: المياه التي تَشَبّعت بها التربة تُنذر بكارثة ستحدث في السنوات المقبلة؛ إن لم تُحَل المشكلة.

وأضافوا: نتهم "الأمانة والمياه" بالتقاعس وتبادل التنصل من المسؤولية.

وقال المواطن خالد مجلي: الأمانة ردّت على شكوانا بالقول إن المخطط ما زال حديثاً.

وتساءل: هل لا بد أن ننتظر حتى يتقادم الحي وتتفاقم المشكلة ثم نبحث عن حل؟!.. أليس من المفترض أن تسارع "الأمانة والمياه" بتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل الحي؟!

وأضاف: نعاني كذلك من الردميات والمخلفات والبعوض، وعدم ضخ المياه للحي، ونطالب الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول جذرية.

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مياه الصرف تُحاصر سكان "تيسير جدة".. ومخاوف من كارثة
سبق

شكا أهالي حي التيسير شرق محافظة جدة؛ بسبب ظهور مياه آسنة تهدد حياة السكان؛ مشيرين إلى أن مياه الصرف باتت تمنعهم من الخروج والدخول إلى منازلهم.

وقال الشاكون: المياه التي تَشَبّعت بها التربة تُنذر بكارثة ستحدث في السنوات المقبلة؛ إن لم تُحَل المشكلة.

وأضافوا: نتهم "الأمانة والمياه" بالتقاعس وتبادل التنصل من المسؤولية.

وقال المواطن خالد مجلي: الأمانة ردّت على شكوانا بالقول إن المخطط ما زال حديثاً.

وتساءل: هل لا بد أن ننتظر حتى يتقادم الحي وتتفاقم المشكلة ثم نبحث عن حل؟!.. أليس من المفترض أن تسارع "الأمانة والمياه" بتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل الحي؟!

وأضاف: نعاني كذلك من الردميات والمخلفات والبعوض، وعدم ضخ المياه للحي، ونطالب الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول جذرية.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
06:13 PM

مياه الصرف تُحاصر سكان "تيسير جدة".. ومخاوف من كارثة

الأهالي شكوا بسبب نقص الخدمات وتقاعس الجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شكا أهالي حي التيسير شرق محافظة جدة؛ بسبب ظهور مياه آسنة تهدد حياة السكان؛ مشيرين إلى أن مياه الصرف باتت تمنعهم من الخروج والدخول إلى منازلهم.

وقال الشاكون: المياه التي تَشَبّعت بها التربة تُنذر بكارثة ستحدث في السنوات المقبلة؛ إن لم تُحَل المشكلة.

وأضافوا: نتهم "الأمانة والمياه" بالتقاعس وتبادل التنصل من المسؤولية.

وقال المواطن خالد مجلي: الأمانة ردّت على شكوانا بالقول إن المخطط ما زال حديثاً.

وتساءل: هل لا بد أن ننتظر حتى يتقادم الحي وتتفاقم المشكلة ثم نبحث عن حل؟!.. أليس من المفترض أن تسارع "الأمانة والمياه" بتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل الحي؟!

وأضاف: نعاني كذلك من الردميات والمخلفات والبعوض، وعدم ضخ المياه للحي، ونطالب الجهات المعنية بسرعة إيجاد حلول جذرية.

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