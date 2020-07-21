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مبادرات وزارة وأولويات G20.. "الراجحي" يستعرض تأثير الجائحة مع سفير اليابان

لقاء جرى عن بُعد تَخَلّله الحديث عن سوق العمل.. "أيمورا" يُثني على جهود المملكة

أجرى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا مع السفير الياباني لدى المملكة "تسوكاسا أيمورا"، أمس الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين المملكة واليابان.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ووكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر بن عبدالرحمن القاسم.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الوزير بالسفير وأثنى على رئاسة اليابان لمجموعة العشرين في الدورة السابقة وعلى رئاستها بالمشاركة في ترويكا لمجموعة عمل التوظيف في الدورة الحالية، ومن ثم قدّم "الراجحي" نظرة عامة عن هيكلة الوزارة ومهامها الرئيسية، وثمّن التعاون القوي والمثمر بين اليابان والمملكة العربية السعودية في كل المجالات؛ مؤكدًا أنه يسهم بشكل فعال في تطوير الجهود المشتركة لصالح البلدين، وخص بالذكر التعاون في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتطرّق الجانبان إلى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل؛ فيما استعرض "أبوثنين" أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، وأثنى السفير على جهود المملكة للتصدي للجائحة لا سيما فيما لمسته الجالية اليابانية المقيمة بالمملكة من جهود.

كما تخلل الاجتماعَ مناقشةٌ لأولويات مجموعة عمل التوظيف لمجموعة دول العشرين، وأكد السفير أهميتها؛ وخاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

يُذكر أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

أحمد بن سليمان الراجحي قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرات وزارة وأولويات G20.. "الراجحي" يستعرض تأثير الجائحة مع سفير اليابان
سبق

أجرى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا مع السفير الياباني لدى المملكة "تسوكاسا أيمورا"، أمس الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين المملكة واليابان.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ووكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر بن عبدالرحمن القاسم.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الوزير بالسفير وأثنى على رئاسة اليابان لمجموعة العشرين في الدورة السابقة وعلى رئاستها بالمشاركة في ترويكا لمجموعة عمل التوظيف في الدورة الحالية، ومن ثم قدّم "الراجحي" نظرة عامة عن هيكلة الوزارة ومهامها الرئيسية، وثمّن التعاون القوي والمثمر بين اليابان والمملكة العربية السعودية في كل المجالات؛ مؤكدًا أنه يسهم بشكل فعال في تطوير الجهود المشتركة لصالح البلدين، وخص بالذكر التعاون في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتطرّق الجانبان إلى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل؛ فيما استعرض "أبوثنين" أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، وأثنى السفير على جهود المملكة للتصدي للجائحة لا سيما فيما لمسته الجالية اليابانية المقيمة بالمملكة من جهود.

كما تخلل الاجتماعَ مناقشةٌ لأولويات مجموعة عمل التوظيف لمجموعة دول العشرين، وأكد السفير أهميتها؛ وخاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

يُذكر أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:34 AM

مبادرات وزارة وأولويات G20.. "الراجحي" يستعرض تأثير الجائحة مع سفير اليابان

لقاء جرى عن بُعد تَخَلّله الحديث عن سوق العمل.. "أيمورا" يُثني على جهود المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعًا مع السفير الياباني لدى المملكة "تسوكاسا أيمورا"، أمس الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين المملكة واليابان.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ووكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر بن عبدالرحمن القاسم.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الوزير بالسفير وأثنى على رئاسة اليابان لمجموعة العشرين في الدورة السابقة وعلى رئاستها بالمشاركة في ترويكا لمجموعة عمل التوظيف في الدورة الحالية، ومن ثم قدّم "الراجحي" نظرة عامة عن هيكلة الوزارة ومهامها الرئيسية، وثمّن التعاون القوي والمثمر بين اليابان والمملكة العربية السعودية في كل المجالات؛ مؤكدًا أنه يسهم بشكل فعال في تطوير الجهود المشتركة لصالح البلدين، وخص بالذكر التعاون في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتطرّق الجانبان إلى تأثير جائحة كورونا على سوق العمل؛ فيما استعرض "أبوثنين" أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، وأثنى السفير على جهود المملكة للتصدي للجائحة لا سيما فيما لمسته الجالية اليابانية المقيمة بالمملكة من جهود.

كما تخلل الاجتماعَ مناقشةٌ لأولويات مجموعة عمل التوظيف لمجموعة دول العشرين، وأكد السفير أهميتها؛ وخاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

يُذكر أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعم العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

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