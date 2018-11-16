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المركز الإسلامي بأمريكا اللاتينية: بيان النيابة السعودية أبرَزَ نهج الصدق

أكد عزم المملكة على الحزم في محاسبة أي متورط في مقتل "خاشقجي"

تابع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بيان النائب العام بالمملكة العربية السعودية، والذي تناول فيه الخطوات والإجراءات التي اتخذت بحق قضية المواطن جمال خاشقجي؛ مؤكداً أن البيان يعكس منهج المملكة العربية السعودية في الصدق والحزم ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة مهما كانت صفته، وإقامة العدل وتقديم المتهمين للعدالة في هذه الجريمة المؤلمة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي، قال فيه: ليس غريباً على المملكة العربية السعودية مثل هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق؛ تمهيداً للوصول إلى الحقائق وإيقاع العقوبة على كل مَن يُدان.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تتمتع بقضاء يتميز بالنزاهة والاستقلالية.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الإسلامي بأمريكا اللاتينية: بيان النيابة السعودية أبرَزَ نهج الصدق
سبق

تابع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بيان النائب العام بالمملكة العربية السعودية، والذي تناول فيه الخطوات والإجراءات التي اتخذت بحق قضية المواطن جمال خاشقجي؛ مؤكداً أن البيان يعكس منهج المملكة العربية السعودية في الصدق والحزم ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة مهما كانت صفته، وإقامة العدل وتقديم المتهمين للعدالة في هذه الجريمة المؤلمة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي، قال فيه: ليس غريباً على المملكة العربية السعودية مثل هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق؛ تمهيداً للوصول إلى الحقائق وإيقاع العقوبة على كل مَن يُدان.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تتمتع بقضاء يتميز بالنزاهة والاستقلالية.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
05:06 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
06:41 PM

المركز الإسلامي بأمريكا اللاتينية: بيان النيابة السعودية أبرَزَ نهج الصدق

أكد عزم المملكة على الحزم في محاسبة أي متورط في مقتل "خاشقجي"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
909

تابع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بيان النائب العام بالمملكة العربية السعودية، والذي تناول فيه الخطوات والإجراءات التي اتخذت بحق قضية المواطن جمال خاشقجي؛ مؤكداً أن البيان يعكس منهج المملكة العربية السعودية في الصدق والحزم ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة مهما كانت صفته، وإقامة العدل وتقديم المتهمين للعدالة في هذه الجريمة المؤلمة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية الشيخ أحمد بن علي الصيفي، قال فيه: ليس غريباً على المملكة العربية السعودية مثل هذه الإجراءات التي تأتي تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين بمباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق؛ تمهيداً للوصول إلى الحقائق وإيقاع العقوبة على كل مَن يُدان.

وأضاف: المملكة العربية السعودية تتمتع بقضاء يتميز بالنزاهة والاستقلالية.

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