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"العمور" يكتسح مفاريد بكار الشقح والحمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق المركز الأول في المنافستين

توج هادي عبدالله العمور بالمركز الأول في منافسات مفاريد بكار الشقح والحمر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحقق المركزين الثاني والثالث في منافسة بكار الشقح إبراهيم عبدالله المهيدب، وحل عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي رابعًا، وحصل على المركز الخامس طلال نايف العتيبي.

وجاء في المركز الثاني في منافسة بكار الحمر مسفر فهد الدوسري، وحصل على المركز الثالث محمد عبدالله العتيبي، وحل رابعاً فيحان زين العتيبي، فيما حصل على المركز الخامس سعد الفريني الهاجري.

وأوضح الفائز بالمركز الأول في مفاريد بكار الشقح والحمر هادي عبدالله العمور، أنه يرى في الفردية "عوايد" مستقبلاً كبيراً في عالم زين الفرديات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قام بتجهيز منقيته لحسم الأول في أي شوط يخوض فيه المنافسة.

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"العمور" يكتسح مفاريد بكار الشقح والحمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

توج هادي عبدالله العمور بالمركز الأول في منافسات مفاريد بكار الشقح والحمر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحقق المركزين الثاني والثالث في منافسة بكار الشقح إبراهيم عبدالله المهيدب، وحل عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي رابعًا، وحصل على المركز الخامس طلال نايف العتيبي.

وجاء في المركز الثاني في منافسة بكار الحمر مسفر فهد الدوسري، وحصل على المركز الثالث محمد عبدالله العتيبي، وحل رابعاً فيحان زين العتيبي، فيما حصل على المركز الخامس سعد الفريني الهاجري.

وأوضح الفائز بالمركز الأول في مفاريد بكار الشقح والحمر هادي عبدالله العمور، أنه يرى في الفردية "عوايد" مستقبلاً كبيراً في عالم زين الفرديات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قام بتجهيز منقيته لحسم الأول في أي شوط يخوض فيه المنافسة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:48 PM

"العمور" يكتسح مفاريد بكار الشقح والحمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق المركز الأول في المنافستين

A A A
حمد الفراج - جدة
3
2,249

توج هادي عبدالله العمور بالمركز الأول في منافسات مفاريد بكار الشقح والحمر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحقق المركزين الثاني والثالث في منافسة بكار الشقح إبراهيم عبدالله المهيدب، وحل عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي رابعًا، وحصل على المركز الخامس طلال نايف العتيبي.

وجاء في المركز الثاني في منافسة بكار الحمر مسفر فهد الدوسري، وحصل على المركز الثالث محمد عبدالله العتيبي، وحل رابعاً فيحان زين العتيبي، فيما حصل على المركز الخامس سعد الفريني الهاجري.

وأوضح الفائز بالمركز الأول في مفاريد بكار الشقح والحمر هادي عبدالله العمور، أنه يرى في الفردية "عوايد" مستقبلاً كبيراً في عالم زين الفرديات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قام بتجهيز منقيته لحسم الأول في أي شوط يخوض فيه المنافسة.

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