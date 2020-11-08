لتمكين المرأة.. ألزَمَ ملاك المراكز التجارية بتوفير وتشغيل مركز ضيافة أطفال

الشؤون البلدية: التي مساحتها 40 ألف متر مربع فأكثر لتوفير أفضل بيئة عمل للمرأة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميمًا لجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة، بإلزام ملاك المراكز التجارية التي تبلغ مساحتها (40.000) متر مربع فأكثر، بتوفير مساحة مخصصة لمركز ضيافة أطفال بحد أدنى (50) مترًا مربعًا.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل عبر حسابه في تويتر: من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

وأشارت الوزارة إلى إمهال المراكز القائمة مدة (6) أشهر لتصحيح وضعها وقيامها بتشغيل مركز ضيافة الأطفال بشكل مباشر أو من خلال مستثمر.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من الاشتراطات الجديدة، هو تمكين المرأة من دخول سوق العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة؛ بهدف إزالة العوائق أمام الأم العاملة.