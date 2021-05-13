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محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين

وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية

‬ أدى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي ومديرو الداوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الكبير بشرورة.

جاء ذلك وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وملتزمون بالتباعد ولبس الكمامات؛ لمنع نقل العدوى من فيروس كورونا.

وقد أدّت جموع المصلين صلاة العيد وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان في مصليات والجوامع في محافظة شرورة والمراكز التابعة التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة؛ في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها، نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور ودوريات الأمن والمجاهدين في تطبيق الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد، حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت وجودها في مصليات العيد؛ حرصاً على سلامة المصلين.

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محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين
سبق

‬ أدى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي ومديرو الداوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الكبير بشرورة.

جاء ذلك وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وملتزمون بالتباعد ولبس الكمامات؛ لمنع نقل العدوى من فيروس كورونا.

وقد أدّت جموع المصلين صلاة العيد وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان في مصليات والجوامع في محافظة شرورة والمراكز التابعة التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة؛ في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها، نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور ودوريات الأمن والمجاهدين في تطبيق الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد، حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت وجودها في مصليات العيد؛ حرصاً على سلامة المصلين.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
06:32 PM

محافظ شرورة يؤدي صلاة العيد مع جموع المدنيين والعسكريين

وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية

A A A
بندر آل عوض - شرورة
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5,252

‬ أدى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي ومديرو الداوائر الحكومية والعسكرية، مع جموع المصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الكبير بشرورة.

جاء ذلك وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة نجران ونائبه، وملتزمون بالتباعد ولبس الكمامات؛ لمنع نقل العدوى من فيروس كورونا.

وقد أدّت جموع المصلين صلاة العيد وسط أجواء تعمها السكينة والإيمان والأمن والأمان في مصليات والجوامع في محافظة شرورة والمراكز التابعة التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة؛ في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها، نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور ودوريات الأمن والمجاهدين في تطبيق الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد، حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة، وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت وجودها في مصليات العيد؛ حرصاً على سلامة المصلين.

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