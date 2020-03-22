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وفاة لواء أركان حرب في الجيش المصري بعد إصابته بـ"كورونا"

"شلتوت" اشترك في أعمال مكافحة الفيروس

ذكرت قناة "اكسترا نيوز" المصرية، اليوم (الأحد)، أن اللواء أركان حرب خالد شلتوت توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت القناة عن بيان للقوات المسلحة المصرية تنعى فيه بمزيد من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.

مصر وفاة خالد شلتوت فيروس كورونا الجديد

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وفاة لواء أركان حرب في الجيش المصري بعد إصابته بـ"كورونا"
سبق

ذكرت قناة "اكسترا نيوز" المصرية، اليوم (الأحد)، أن اللواء أركان حرب خالد شلتوت توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت القناة عن بيان للقوات المسلحة المصرية تنعى فيه بمزيد من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:28 PM

وفاة لواء أركان حرب في الجيش المصري بعد إصابته بـ"كورونا"

"شلتوت" اشترك في أعمال مكافحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,252

ذكرت قناة "اكسترا نيوز" المصرية، اليوم (الأحد)، أن اللواء أركان حرب خالد شلتوت توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

ونقلت القناة عن بيان للقوات المسلحة المصرية تنعى فيه بمزيد من الحزن والأسى ابنًا من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.

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