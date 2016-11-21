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مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو طالب"

بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي

لقي أحد القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، ‏مقتل القيادي الحوثي المدعو "محمد عبدالله شرف أبو طالب"؛ بغارةٍ جوية للتحالف في الساحل الغربي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القيادي الحوثي "أبو طالب"؛ تم تعيينه من قِبل المليشيات الحوثية مسؤولاً للأمن الوقائي في محافظة الحديدة.

وتدور منذ عدة أيام، معارك عنيفة ومتواصلة بين "الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية" من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الساحل الغربي من جهة أخرى، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو طالب"
سبق

لقي أحد القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، ‏مقتل القيادي الحوثي المدعو "محمد عبدالله شرف أبو طالب"؛ بغارةٍ جوية للتحالف في الساحل الغربي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القيادي الحوثي "أبو طالب"؛ تم تعيينه من قِبل المليشيات الحوثية مسؤولاً للأمن الوقائي في محافظة الحديدة.

وتدور منذ عدة أيام، معارك عنيفة ومتواصلة بين "الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية" من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الساحل الغربي من جهة أخرى، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
12:02 PM

مشرف الأمن الوقائي بالحديدة.. مقتل القيادي الحوثي البارز "أبو طالب"

بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي

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فهد كاملي - الرياض
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لقي أحد القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأكدت مصادر عسكرية وميدانية، ‏مقتل القيادي الحوثي المدعو "محمد عبدالله شرف أبو طالب"؛ بغارةٍ جوية للتحالف في الساحل الغربي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القيادي الحوثي "أبو طالب"؛ تم تعيينه من قِبل المليشيات الحوثية مسؤولاً للأمن الوقائي في محافظة الحديدة.

وتدور منذ عدة أيام، معارك عنيفة ومتواصلة بين "الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية" من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الساحل الغربي من جهة أخرى، تكبّدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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