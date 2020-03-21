أكبر معدل زيادة.. "كورونا" يغزو 47 شخصاً جديداً في سنغافورة ووفاة اثنين

بين المصابين 39 قادمين من الخارج

أعلنت سنغافورة اليوم (السبت) تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد حالات الإصابة إلى 432 حالة.

وبينت وزارة الصحة في بيان نقلته "رويترز"، أن من بين الحالات الجديدة 39 حالة قادمة من الخارج ولها سجل من السفر إلى دول من بينها أستراليا ودول أوروبية ودول في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. وأغلبية المصابين الجدد بالمرض سكان عائدون وحاملو تأشيرات سفر طويلة المدى.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة المسجل اليوم هو نفس العدد المسجل يوم 18 مارس (آذار)، وهو أكبر معدل زيادة في يوم.

وذكرت الوزارة أن سنغافورة سجلت اليوم أيضًا أول حالتي وفاة بالفيروس لشخصين كانا يعانيان أيضًا من مشاكل صحية أخرى.