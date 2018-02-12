"مدني الرياض" ينجح في إخماد حريق مستودع للإطارات في السلي

نتج عنه إصابتان لعامليْن تلقيَا العلاج في الموقع من قِبَل الهلال الأحمر

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.

يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.