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بعد العاصفة المطرية.. انقطاعات متكررة للكهرباء في قرى جازان

شكاوى بسبب سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات

يعاني عدد من القرى بمحافظات منطقة جازان من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي منذ هبوب العاصفة المطرية على منطقة جازان مساء أمس.

وتلقت "سبق" عدداً من الشكاوى من الأهالي جراء انقطاع التيار الكهربائي بفعل العواصف الرعدية، وكذلك سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات.

وتباشر فرق الطوارئ بالكهرباء، منذ الأمس، عشرات البلاغات، وسط مطالبة من الأهالي بتكثيف الفرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد العاصفة المطرية.. انقطاعات متكررة للكهرباء في قرى جازان
سبق

يعاني عدد من القرى بمحافظات منطقة جازان من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي منذ هبوب العاصفة المطرية على منطقة جازان مساء أمس.

وتلقت "سبق" عدداً من الشكاوى من الأهالي جراء انقطاع التيار الكهربائي بفعل العواصف الرعدية، وكذلك سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات.

وتباشر فرق الطوارئ بالكهرباء، منذ الأمس، عشرات البلاغات، وسط مطالبة من الأهالي بتكثيف الفرق.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:44 PM

بعد العاصفة المطرية.. انقطاعات متكررة للكهرباء في قرى جازان

شكاوى بسبب سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات

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فهد كاملي - جازان
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4,312

يعاني عدد من القرى بمحافظات منطقة جازان من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي منذ هبوب العاصفة المطرية على منطقة جازان مساء أمس.

وتلقت "سبق" عدداً من الشكاوى من الأهالي جراء انقطاع التيار الكهربائي بفعل العواصف الرعدية، وكذلك سقوط عدد من الأعمدة وانفجارات في العدادات.

وتباشر فرق الطوارئ بالكهرباء، منذ الأمس، عشرات البلاغات، وسط مطالبة من الأهالي بتكثيف الفرق.

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