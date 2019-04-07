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زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

هزّ زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "نوسا تينغارا" في وسط إندونيسيا، اليوم الأحد، دون أن يتسبّب ذلك في صدور تحذير من حدوث موجات تسونامي، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية.

وقال مسؤول في الهيئة، إن الزلزال وقع عند الساعة 4:54 صباحاً بتوقيت جاكرتا اليوم (الأحد)، وتمّ تحديد مركزه عند 148 كلم شمال شرقي منطقة ألور في المقاطعة، وعلى عُمق 573 كلم تحت قاع البحر.

وتتعرّض إندونيسيا بين الفينة والأخرى لهزات أرضية متفاوتة القوة، بحكم وقوعها في منطقة يُطلق عليها اسم "حزام النار" في المحيط الهادئ.

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زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
سبق

هزّ زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "نوسا تينغارا" في وسط إندونيسيا، اليوم الأحد، دون أن يتسبّب ذلك في صدور تحذير من حدوث موجات تسونامي، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية.

وقال مسؤول في الهيئة، إن الزلزال وقع عند الساعة 4:54 صباحاً بتوقيت جاكرتا اليوم (الأحد)، وتمّ تحديد مركزه عند 148 كلم شمال شرقي منطقة ألور في المقاطعة، وعلى عُمق 573 كلم تحت قاع البحر.

وتتعرّض إندونيسيا بين الفينة والأخرى لهزات أرضية متفاوتة القوة، بحكم وقوعها في منطقة يُطلق عليها اسم "حزام النار" في المحيط الهادئ.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:16 AM

زلزال بقوة 6.1 درجة يهز وسط إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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هزّ زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "نوسا تينغارا" في وسط إندونيسيا، اليوم الأحد، دون أن يتسبّب ذلك في صدور تحذير من حدوث موجات تسونامي، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية.

وقال مسؤول في الهيئة، إن الزلزال وقع عند الساعة 4:54 صباحاً بتوقيت جاكرتا اليوم (الأحد)، وتمّ تحديد مركزه عند 148 كلم شمال شرقي منطقة ألور في المقاطعة، وعلى عُمق 573 كلم تحت قاع البحر.

وتتعرّض إندونيسيا بين الفينة والأخرى لهزات أرضية متفاوتة القوة، بحكم وقوعها في منطقة يُطلق عليها اسم "حزام النار" في المحيط الهادئ.

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