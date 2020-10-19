شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد

واقعة بدأت فصولها أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف والأمن يكثّف بحثه

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.

وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"سبق"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.

وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550