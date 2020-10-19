النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد

واقعة بدأت فصولها أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف والأمن يكثّف بحثه

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.

وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"سبق"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.

وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550

الطائف الجهات الأمنية مستشفى الصحة النفسية بالطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد
سبق

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.

وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"سبق"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.

وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:05 AM

شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد

واقعة بدأت فصولها أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف والأمن يكثّف بحثه

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
3
4,244

تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.

وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"سبق"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.

وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.

وطالب عبر "سبق"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,299
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,912
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,011
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,774

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة