النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس  640 إصابة

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

الرئيسية/ محطات

اعلان
فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:38 PM

فلسطين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس  640 إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
366

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جنين وغزة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 640 إصابة، فيما بلغت الحالات التي تماثلت للشفاء 532 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,209
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة