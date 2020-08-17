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الصومال.. ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح على فندق بمقديشو إلى 10 قتلى و30 مصابًا

ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف أمس فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابًا.

وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية، بأن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحًا.

وقد تَعَرّض الفندق لهجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أُعلن إثره عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

الصومال

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الصومال.. ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح على فندق بمقديشو إلى 10 قتلى و30 مصابًا
سبق

ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف أمس فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابًا.

وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية، بأن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحًا.

وقد تَعَرّض الفندق لهجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أُعلن إثره عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:23 AM

الصومال.. ارتفاع ضحايا الهجوم المسلح على فندق بمقديشو إلى 10 قتلى و30 مصابًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف أمس فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابًا.

وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية، بأن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحًا.

وقد تَعَرّض الفندق لهجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أُعلن إثره عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

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