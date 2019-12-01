"رينارد": حسم التأهل أصبح بأيدينا.. ومباراتنا غداً ستكون صعبة

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان

قال المدير الفني للمنتخب السعودي إيرقي رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان في ختام دور المجموعات لـ"خليجي 24": حسم التأهل أصبح بأيدينا، لذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد؛ لنكون جاهزين غداً من أجل تحقيق هدفنا.

وتابع: مباراتنا غداً ستكون صعبة إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا نلعب أمام حامل اللقب الذي يملك الحافز الكبير للمحافظة على لقبه الأخير، ناهيك عن امتلاكه لاعبين جيدين.

وأضاف: لا نخشى أي منتخب، بل نحترم جميع المنتخبات، ما يجب علينا فعله أن نكون حاضرين بشكل مماثـل لمباراتنا السابقة، منتخب عمان سيلعب بفرصتين، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلاً علينا، لذا يجب أن نبذل كل ما لدينا لنكون حاضرين بشكل مميز يكفل لنا كسب نقاط المباراة.

من جانبه، قال مدافع الأخضر السعودي محمد خبراني: استعدادنا لهذه المواجهة لا يختلف عن بقية المواجهات، بالرغم من قصر المدة الزمنية، منتخب عمان واحد من المنتخبات المنظمة داخل أرضية الملعب، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل تحقيق هدفنا الذي نبحث عنه.