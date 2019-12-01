النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رينارد": حسم التأهل أصبح بأيدينا.. ومباراتنا غداً ستكون صعبة

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان

قال المدير الفني للمنتخب السعودي إيرقي رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان في ختام دور المجموعات لـ"خليجي 24": حسم التأهل أصبح بأيدينا، لذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد؛ لنكون جاهزين غداً من أجل تحقيق هدفنا.

وتابع: مباراتنا غداً ستكون صعبة إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا نلعب أمام حامل اللقب الذي يملك الحافز الكبير للمحافظة على لقبه الأخير، ناهيك عن امتلاكه لاعبين جيدين.

وأضاف: لا نخشى أي منتخب، بل نحترم جميع المنتخبات، ما يجب علينا فعله أن نكون حاضرين بشكل مماثـل لمباراتنا السابقة، منتخب عمان سيلعب بفرصتين، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلاً علينا، لذا يجب أن نبذل كل ما لدينا لنكون حاضرين بشكل مميز يكفل لنا كسب نقاط المباراة.

من جانبه، قال مدافع الأخضر السعودي محمد خبراني: استعدادنا لهذه المواجهة لا يختلف عن بقية المواجهات، بالرغم من قصر المدة الزمنية، منتخب عمان واحد من المنتخبات المنظمة داخل أرضية الملعب، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل تحقيق هدفنا الذي نبحث عنه.

المدير الفني للمنتخب السعودي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان دور المجموعات لـ"خليجي 24"

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"رينارد": حسم التأهل أصبح بأيدينا.. ومباراتنا غداً ستكون صعبة
سبق

قال المدير الفني للمنتخب السعودي إيرقي رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان في ختام دور المجموعات لـ"خليجي 24": حسم التأهل أصبح بأيدينا، لذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد؛ لنكون جاهزين غداً من أجل تحقيق هدفنا.

وتابع: مباراتنا غداً ستكون صعبة إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا نلعب أمام حامل اللقب الذي يملك الحافز الكبير للمحافظة على لقبه الأخير، ناهيك عن امتلاكه لاعبين جيدين.

وأضاف: لا نخشى أي منتخب، بل نحترم جميع المنتخبات، ما يجب علينا فعله أن نكون حاضرين بشكل مماثـل لمباراتنا السابقة، منتخب عمان سيلعب بفرصتين، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلاً علينا، لذا يجب أن نبذل كل ما لدينا لنكون حاضرين بشكل مميز يكفل لنا كسب نقاط المباراة.

من جانبه، قال مدافع الأخضر السعودي محمد خبراني: استعدادنا لهذه المواجهة لا يختلف عن بقية المواجهات، بالرغم من قصر المدة الزمنية، منتخب عمان واحد من المنتخبات المنظمة داخل أرضية الملعب، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل تحقيق هدفنا الذي نبحث عنه.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
03:50 PM

"رينارد": حسم التأهل أصبح بأيدينا.. ومباراتنا غداً ستكون صعبة

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,764

قال المدير الفني للمنتخب السعودي إيرقي رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عمان في ختام دور المجموعات لـ"خليجي 24": حسم التأهل أصبح بأيدينا، لذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد؛ لنكون جاهزين غداً من أجل تحقيق هدفنا.

وتابع: مباراتنا غداً ستكون صعبة إذا ما أخذنا في الاعتبار أننا نلعب أمام حامل اللقب الذي يملك الحافز الكبير للمحافظة على لقبه الأخير، ناهيك عن امتلاكه لاعبين جيدين.

وأضاف: لا نخشى أي منتخب، بل نحترم جميع المنتخبات، ما يجب علينا فعله أن نكون حاضرين بشكل مماثـل لمباراتنا السابقة، منتخب عمان سيلعب بفرصتين، وهو ما يجعل الأمر ليس سهلاً علينا، لذا يجب أن نبذل كل ما لدينا لنكون حاضرين بشكل مميز يكفل لنا كسب نقاط المباراة.

من جانبه، قال مدافع الأخضر السعودي محمد خبراني: استعدادنا لهذه المواجهة لا يختلف عن بقية المواجهات، بالرغم من قصر المدة الزمنية، منتخب عمان واحد من المنتخبات المنظمة داخل أرضية الملعب، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل تحقيق هدفنا الذي نبحث عنه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,353
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,793
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,501

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة