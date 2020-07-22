"البريد السعودي" تطلق مسابقة لتصميم طابع لـ"مجموعة العشرين"

لتسليط الضوء على مكانة المملكة الإقليمية والدولية وإرثها الحضاري والثقافي الكبير

أطلقت هيئة البريد السعودي بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) مسابقة "خلي طابعك طابعنا"؛ وذلك لتحفيز المبدعين من الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين (G20). وبدأت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2019م، وتنتهي في 30 نوفمبر 2020م. وستعقد قمة القادة يومي 21-22 نوفمبر 2020م في الرياض.

ويهدف البريد السعودي من المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية على مكانة السعودية الإقليمية والدولية، وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير. كما يعبّر عن أهمية استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين؛ إذ تتمحور موضوعات المسابقة في حول أربعة محاور، هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.

وتبدأ المسابقة من يوم الأربعاء الموافق 15 / 07/ 2020م حتى يوم الخميس الموافق 06 / 08/ 2020م. كما حددت هيئة البريد السعودي شروطًا خاصة بتلك المسابقة، توضح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة SP_G20Stamp@sp.com.sa. فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز إجمالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي؛ إذ سيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.