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السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين

تأتي ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات وسعيًا لتطوير المنظومة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.

واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف، والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان "وليطوفوا"، يحوي مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضًا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة، كذلك اطلع الرئيس العام على "كتاب التطويف"، وهو كتاب تاريخي فقهي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة التطويف ومركز البحث العلمي.

تأتي هذه التدشينات ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات؛ سعيًا لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.

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السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.

واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف، والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان "وليطوفوا"، يحوي مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضًا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة، كذلك اطلع الرئيس العام على "كتاب التطويف"، وهو كتاب تاريخي فقهي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة التطويف ومركز البحث العلمي.

تأتي هذه التدشينات ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات؛ سعيًا لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:00 AM

السديس يدشن مبادرات التحول الرقمي لإدارة شؤون التطويف والمطوفين

تأتي ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات وسعيًا لتطوير المنظومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرات التحول الرقمي للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين وكتاب التطويف.

واطلع على مبادرة التحول الرقمي لإدارة التطويف، والمتضمنة إنشاء تطبيق تقني ذكي بعنوان "وليطوفوا"، يحوي مجموعة من الخدمات؛ من أبرزها خدمة طلب مطوف، كما يشتمل أيضًا على مجموعة من الأدعية المسموعة والمكتوبة، كذلك اطلع الرئيس العام على "كتاب التطويف"، وهو كتاب تاريخي فقهي تم العمل عليه بالتعاون مع إدارة التطويف ومركز البحث العلمي.

تأتي هذه التدشينات ضمن المبادرات الرقمية لعدد من الوكالات؛ سعيًا لتطوير منظومة الخدمات في المسجد الحرام وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.

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