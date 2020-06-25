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"الراجحي" يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أكد أن جائحة كورونا سلطت الضوء على مرونة الأجهزة الحكومية في الوطن العربي

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في دورتها العادية (111) بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.

وفي مستهل الاجتماع أوضح المهندس الراجحي أن المنظمة تعقد الاجتماع تتمة لدورها الفعال في دعم التنمية الإدارية في العالم العربي, مؤكداً أن هذه الجائحة سلطت الضوء على مرونة الأجهزة الحكومية في أوطاننا واستشعارها لدورها الهام في التكيف مع الوضع الحالي من خلال الظهور بتشريعات وقرارات ترمي للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

وناقش أعضاء المجلس جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم العربي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنموية، حيث أثنوا في الوقت نفسه على دور الأجهزة الحكومية في العالم العربي لتضافر جهودهم للتصدي لهذه الجائحة.

هذا وتم خلال الاجتماع مراجعة ميزانية المنظمة للعامين القادمين، وأكد الجميع حرصهم على دعمها لما لها من دور مهم في تحفيز الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في الأوطان العربية.

كما ثمّن أعضاء المجلس الدور الهام الذي قام به وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان عند ترأسه للمجلس خلال السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
سبق

رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في دورتها العادية (111) بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.

وفي مستهل الاجتماع أوضح المهندس الراجحي أن المنظمة تعقد الاجتماع تتمة لدورها الفعال في دعم التنمية الإدارية في العالم العربي, مؤكداً أن هذه الجائحة سلطت الضوء على مرونة الأجهزة الحكومية في أوطاننا واستشعارها لدورها الهام في التكيف مع الوضع الحالي من خلال الظهور بتشريعات وقرارات ترمي للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

وناقش أعضاء المجلس جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم العربي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنموية، حيث أثنوا في الوقت نفسه على دور الأجهزة الحكومية في العالم العربي لتضافر جهودهم للتصدي لهذه الجائحة.

هذا وتم خلال الاجتماع مراجعة ميزانية المنظمة للعامين القادمين، وأكد الجميع حرصهم على دعمها لما لها من دور مهم في تحفيز الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في الأوطان العربية.

كما ثمّن أعضاء المجلس الدور الهام الذي قام به وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان عند ترأسه للمجلس خلال السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:29 PM

"الراجحي" يرأس اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

أكد أن جائحة كورونا سلطت الضوء على مرونة الأجهزة الحكومية في الوطن العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماعاً افتراضياً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في دورتها العادية (111) بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.

وفي مستهل الاجتماع أوضح المهندس الراجحي أن المنظمة تعقد الاجتماع تتمة لدورها الفعال في دعم التنمية الإدارية في العالم العربي, مؤكداً أن هذه الجائحة سلطت الضوء على مرونة الأجهزة الحكومية في أوطاننا واستشعارها لدورها الهام في التكيف مع الوضع الحالي من خلال الظهور بتشريعات وقرارات ترمي للتخفيف من آثار هذه الجائحة.

وناقش أعضاء المجلس جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على العالم العربي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنموية، حيث أثنوا في الوقت نفسه على دور الأجهزة الحكومية في العالم العربي لتضافر جهودهم للتصدي لهذه الجائحة.

هذا وتم خلال الاجتماع مراجعة ميزانية المنظمة للعامين القادمين، وأكد الجميع حرصهم على دعمها لما لها من دور مهم في تحفيز الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في الأوطان العربية.

كما ثمّن أعضاء المجلس الدور الهام الذي قام به وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان عند ترأسه للمجلس خلال السنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

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