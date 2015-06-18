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مقاتلات التحالف تفجر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة

استهدفت تجمعات الميليشيا في عبس

هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض.

وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تفجر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة
سبق

هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض.

وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:52 PM

مقاتلات التحالف تفجر مخازن أسلحة للحوثيين في حجة

استهدفت تجمعات الميليشيا في عبس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هزت اليوم (الثلاثاء) انفجارات عنيفة ومتتالية من مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وبحسب موقع "سبتمبر نت"، تعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية شرق مدينة حرض.

وأشار إلى أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة ذاتها.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.

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