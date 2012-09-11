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صباح الأربعاء .. اعتراض وإسقاط "مُسيَّرة" حوثية كانت باتجاه نجران

المالكي يؤكّد استمرار الإجراءات الرادعة ضدّ الميليشيا لتحييد وتدمير قدراتهم

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مُسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صباح اليوم الأربعاء، باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران؛ مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيَّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّد العقيد المالكي؛ استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صباح الأربعاء .. اعتراض وإسقاط "مُسيَّرة" حوثية كانت باتجاه نجران
سبق

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مُسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صباح اليوم الأربعاء، باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران؛ مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيَّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّد العقيد المالكي؛ استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
08:08 AM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
08:41 AM

صباح الأربعاء .. اعتراض وإسقاط "مُسيَّرة" حوثية كانت باتجاه نجران

المالكي يؤكّد استمرار الإجراءات الرادعة ضدّ الميليشيا لتحييد وتدمير قدراتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مُسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، صباح اليوم الأربعاء، باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران؛ مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيَّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل كافة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكّد العقيد المالكي؛ استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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