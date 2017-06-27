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بينهم قيادات.. "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في مأرب والجوف

تدمير معدات عسكرية ومخزن أسلحة للميليشيا

كبد الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهات محافظتي مأرب والجوف، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك بطولية أفشلت خلالها تسللات ومحاولات هجوم فاشلة لمجاميع من الميليشيا الانقلابية على عدد من المواقع، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب وكبدتها قتلى وجرحى، بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمعدات.

وأضاف أن المعارك تواصلت منذ وقت متأخر أمس وحتى صباح اليوم، على امتداد جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من الميليشيا، ولاذ من بقي من عناصرها بالفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مكثف، طال تجمعات وتحصينات وتعزيزات للميليشيا قادمة إلى جبهات صرواح والمشجح.

وأشار إلى المدفعية أعطبت رشاش عيار ١٤,٥مل، ودمرت 3 آليات قتالية تابعة للميليشيا، بينما دمرت الضربات الجوية للتحالف، 5 آليات وأطقماً قتالية، وعربتي "بي إم بي" ومخزن أسلحة.

وأفاد الموقع بأن الجيش اليمني نفذ هجوماً خاطفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، أسفر عن إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على تجمعات الميليشيا الإرهابية، في مواقع متفرقة من جبهة الخنجر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات تابعة للميليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم قيادات.. "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في مأرب والجوف
سبق

كبد الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهات محافظتي مأرب والجوف، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك بطولية أفشلت خلالها تسللات ومحاولات هجوم فاشلة لمجاميع من الميليشيا الانقلابية على عدد من المواقع، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب وكبدتها قتلى وجرحى، بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمعدات.

وأضاف أن المعارك تواصلت منذ وقت متأخر أمس وحتى صباح اليوم، على امتداد جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من الميليشيا، ولاذ من بقي من عناصرها بالفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مكثف، طال تجمعات وتحصينات وتعزيزات للميليشيا قادمة إلى جبهات صرواح والمشجح.

وأشار إلى المدفعية أعطبت رشاش عيار ١٤,٥مل، ودمرت 3 آليات قتالية تابعة للميليشيا، بينما دمرت الضربات الجوية للتحالف، 5 آليات وأطقماً قتالية، وعربتي "بي إم بي" ومخزن أسلحة.

وأفاد الموقع بأن الجيش اليمني نفذ هجوماً خاطفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، أسفر عن إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على تجمعات الميليشيا الإرهابية، في مواقع متفرقة من جبهة الخنجر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات تابعة للميليشيا.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
06:07 PM

بينهم قيادات.. "الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر بشرية فادحة في مأرب والجوف

تدمير معدات عسكرية ومخزن أسلحة للميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبد الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهات محافظتي مأرب والجوف، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك بطولية أفشلت خلالها تسللات ومحاولات هجوم فاشلة لمجاميع من الميليشيا الانقلابية على عدد من المواقع، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب وكبدتها قتلى وجرحى، بينهم قيادات وتدمير عدد من الآليات والمعدات.

وأضاف أن المعارك تواصلت منذ وقت متأخر أمس وحتى صباح اليوم، على امتداد جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وانتهت بمصرع وإصابة عدد من الميليشيا، ولاذ من بقي من عناصرها بالفرار.

وبين "سبتمبر نت" أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وجوي مكثف، طال تجمعات وتحصينات وتعزيزات للميليشيا قادمة إلى جبهات صرواح والمشجح.

وأشار إلى المدفعية أعطبت رشاش عيار ١٤,٥مل، ودمرت 3 آليات قتالية تابعة للميليشيا، بينما دمرت الضربات الجوية للتحالف، 5 آليات وأطقماً قتالية، وعربتي "بي إم بي" ومخزن أسلحة.

وأفاد الموقع بأن الجيش اليمني نفذ هجوماً خاطفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، أسفر عن إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيا.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على تجمعات الميليشيا الإرهابية، في مواقع متفرقة من جبهة الخنجر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات تابعة للميليشيا.

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