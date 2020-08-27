النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل

غداة إدراج واشنطن 24 شركة تابعة لبكين في القائمة السوداء

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم (الخميس)، أن "جيش الصين لن يرقص على نغمة الولايات المتحدة أبدًا ولن يدعها تثير مشاكل“.

وفي أجواء تتسم بالتوتر بين جيشي البلدين، أضاف المتحدث خلال إفادة صحفية شهرية، أن بلاده تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية لتوفير مناخ إيجابي لتعاون عالي المستوى بين الجيشين، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها تشاو لي جيان، أن "من الجور أن تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية تشارك في عمليات إعمار ببحر الصين الجنوبي، بما أن هذه الأنشطة تجري على منطقة تخص الصين".

وأدرجت الولايات المتحدة أمس 24 شركة صينية في القائمة السوداء، واستهدفت أفرادًا أشارت إلى أنهم يشاركون في أعمال تشييد وأعمال عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في أول عقوبات تستهدف الصين، فيما يخص الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه.

وزارة الدفاع الصينية وو تشيان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل
سبق

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم (الخميس)، أن "جيش الصين لن يرقص على نغمة الولايات المتحدة أبدًا ولن يدعها تثير مشاكل“.

وفي أجواء تتسم بالتوتر بين جيشي البلدين، أضاف المتحدث خلال إفادة صحفية شهرية، أن بلاده تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية لتوفير مناخ إيجابي لتعاون عالي المستوى بين الجيشين، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها تشاو لي جيان، أن "من الجور أن تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية تشارك في عمليات إعمار ببحر الصين الجنوبي، بما أن هذه الأنشطة تجري على منطقة تخص الصين".

وأدرجت الولايات المتحدة أمس 24 شركة صينية في القائمة السوداء، واستهدفت أفرادًا أشارت إلى أنهم يشاركون في أعمال تشييد وأعمال عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في أول عقوبات تستهدف الصين، فيما يخص الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
03:11 PM

الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل

غداة إدراج واشنطن 24 شركة تابعة لبكين في القائمة السوداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,555

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم (الخميس)، أن "جيش الصين لن يرقص على نغمة الولايات المتحدة أبدًا ولن يدعها تثير مشاكل“.

وفي أجواء تتسم بالتوتر بين جيشي البلدين، أضاف المتحدث خلال إفادة صحفية شهرية، أن بلاده تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية لتوفير مناخ إيجابي لتعاون عالي المستوى بين الجيشين، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها تشاو لي جيان، أن "من الجور أن تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية تشارك في عمليات إعمار ببحر الصين الجنوبي، بما أن هذه الأنشطة تجري على منطقة تخص الصين".

وأدرجت الولايات المتحدة أمس 24 شركة صينية في القائمة السوداء، واستهدفت أفرادًا أشارت إلى أنهم يشاركون في أعمال تشييد وأعمال عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في أول عقوبات تستهدف الصين، فيما يخص الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,524
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة