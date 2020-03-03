فرنسا تتهم النظام السوري وروسيا بارتكاب جرائم حرب في إدلب

"لو دريان" أشار إلى أن بلاده ستوثقها

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، النظام السوري وروسيا بارتكاب جرائم حرب على ما يبدو في هجومهما على إدلب في شمال غرب سوريا.

وأوضح "لو دريان" لأعضاء البرلمان أن الهجوم الذي يشنه النظام السوري أصبح ممكناً؛ نتيجة الدعم الجوي الروسي، ويشهد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن فرنسا تنظر إلى هذه الانتهاكات على أنها جرائم حرب وستقوم بتوثيقها.