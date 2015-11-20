النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبير موسى: "الإخوان" نهبوا خزينة تونس ويريدون الفوضى.. أصبحنا أضحوكة

مطالبات بتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي للجماعة وتجميد أرصدتها البنكية

اتهمت رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، الإخوانَ بنهب خزينة البلاد؛ لافتة إلى أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، و"يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت "موسى"، خلال وقفة احتجاجية، أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"؛ مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر وفق "سكاي نيوز عربية": "قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويًّا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون إلى أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

ويطالب الحزب أيضًا -حسب ما جاء في بيانه- بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عبير موسى: "الإخوان" نهبوا خزينة تونس ويريدون الفوضى.. أصبحنا أضحوكة
سبق

اتهمت رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، الإخوانَ بنهب خزينة البلاد؛ لافتة إلى أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، و"يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت "موسى"، خلال وقفة احتجاجية، أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"؛ مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر وفق "سكاي نيوز عربية": "قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويًّا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون إلى أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

ويطالب الحزب أيضًا -حسب ما جاء في بيانه- بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
03:20 PM

عبير موسى: "الإخوان" نهبوا خزينة تونس ويريدون الفوضى.. أصبحنا أضحوكة

مطالبات بتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي للجماعة وتجميد أرصدتها البنكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,228

اتهمت رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، السبت، الإخوانَ بنهب خزينة البلاد؛ لافتة إلى أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، و"يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت "موسى"، خلال وقفة احتجاجية، أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"؛ مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر وفق "سكاي نيوز عربية": "قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويًّا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون إلى أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

ويطالب الحزب أيضًا -حسب ما جاء في بيانه- بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,669
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,239
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,203
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة