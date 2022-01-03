بين إلكتروني وورقي.. 94 عاماً شاهدة على تطبيق السعودية نظام "توكلنا"

اشترطت في ١٣٤٩هـ حمل "شهادة تطعيم ضد الجدري" من مرجع رسمي

قبل 94 عاماً، صدر نظام التطعيم من مصلحة الصحة في المملكة ضد الجدري، واشترطت "الصحة" للمطعَم حمل شهادة إثبات تطعيم.

وقال اللواء سالم المطرفي، عبر حسابه في "تويتر"، إن تطبيق "توكلنا" الحالي له تطبيق مماثل تاريخيًا، فقبل ٩٤ عامًا وفي شهر ربيع الأول من عام ١٣٤٩هـ، صدر نظام التطعيم ضد الجدري وتضمنت إحدى مواده أن الشخص يعتبر ملقحاً إذا كان حاملاً بيده شهادة إثبات من مرجع رسمي ويشمل تعبير (ملقح أو مطعم) الشخص المعين رسمياً بمصلحة الصحة.

وأوضح أن صحيفة أم القرى نشرت المادة الثانية من القرار الصادر من قبل الصحة في عام ١٣٤٩ هـ.