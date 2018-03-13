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"الصحة البحرينية": تعافي 9 حالات إضافية من "كورونا"

بعد تلقّيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي تسع حالات إضافية من فيروس كورونا، لمواطن، وست مواطنات بحرينيين، ومصرية، وأخرى تايلاندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

جاء ذلك بعد تلقّيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن في البحرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تقرَّر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكّد من خلوّهم من الفيروس.

وشدّدت على أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة البحرينية": تعافي 9 حالات إضافية من "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي تسع حالات إضافية من فيروس كورونا، لمواطن، وست مواطنات بحرينيين، ومصرية، وأخرى تايلاندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

جاء ذلك بعد تلقّيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن في البحرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تقرَّر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكّد من خلوّهم من الفيروس.

وشدّدت على أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
04:51 PM

"الصحة البحرينية": تعافي 9 حالات إضافية من "كورونا"

بعد تلقّيهم الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي تسع حالات إضافية من فيروس كورونا، لمواطن، وست مواطنات بحرينيين، ومصرية، وأخرى تايلاندية، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

جاء ذلك بعد تلقّيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية 44 حالة حتى الآن في البحرين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تقرَّر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكّد من خلوّهم من الفيروس.

وشدّدت على أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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