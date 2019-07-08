تعديل جديد .. "التقاعد": برنامج "مساكن" يموّل حتى عمر 75 سنة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه في إطار إستراتيجيتها 2022 المتضمنة تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين، واستمراراً لسياسة المؤسسة في تطوير برنامج "مساكن" بما يخدم عملاءها، فقد تم تعديل شروط البرنامج، حيث يصبح التمويل حتى عمر (75) سنة بدلاً من عمر (70) سنة، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين من الاستفادة من البرنامج.

وبرنامج "مساكن" يتم تنفيذه من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث تقوم المؤسسة بشراء وتملك العقار الذي يرغبه العميل (فيلا / دوبلكس/ شقة / عمائر / أراض) بناءً على طلب ورغبة المستفيد (الموظف / المتقاعد) ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح ثابت.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "مساكن" يمكن الاستفادة منه من قِبل جميع الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز البرنامج بعديد من المزايا من ضمنها فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، إمكانية التضامن بين الزوجين، فترة سداد حتى عمر (75) سنة وعديد من المزايا التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو شركة دار التمليك.