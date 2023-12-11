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برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية بمرمى فياريال

ميسي أحرز الهدف رقم 525 لفريقه ليعادل رقم الألماني مولر

نجح فريق برشلونة في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه فياريال بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لا سيراميكا" ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي التفاصيل، أحرز النجم الأورغواياني لويس سواريز أول أهداف البلوجرانا في الدقيقة الـ72، وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ83 رافعًا رصيده الشخصي من الأهداف إلى 525 هدفًا مع فريقه برشلونة، ومعادلاً بذلك رقم الأسطورة الألماني جيراد مولر بالتسجيل في دوري واحد.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة الـ21 في المركز السادس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية بمرمى فياريال
سبق

نجح فريق برشلونة في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه فياريال بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لا سيراميكا" ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي التفاصيل، أحرز النجم الأورغواياني لويس سواريز أول أهداف البلوجرانا في الدقيقة الـ72، وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ83 رافعًا رصيده الشخصي من الأهداف إلى 525 هدفًا مع فريقه برشلونة، ومعادلاً بذلك رقم الأسطورة الألماني جيراد مولر بالتسجيل في دوري واحد.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة الـ21 في المركز السادس.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:50 AM

برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بثنائية بمرمى فياريال

ميسي أحرز الهدف رقم 525 لفريقه ليعادل رقم الألماني مولر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق برشلونة في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مضيفه فياريال بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لا سيراميكا" ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي التفاصيل، أحرز النجم الأورغواياني لويس سواريز أول أهداف البلوجرانا في الدقيقة الـ72، وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ83 رافعًا رصيده الشخصي من الأهداف إلى 525 هدفًا مع فريقه برشلونة، ومعادلاً بذلك رقم الأسطورة الألماني جيراد مولر بالتسجيل في دوري واحد.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد فياريال عند النقطة الـ21 في المركز السادس.

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