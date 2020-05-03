سجلت السلطات الصحية في النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7809. وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة بالنرويج في بيان له أنه تسجّل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات.

النرويج: 26 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 سجلت السلطات الصحية في النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7809.

وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة بالنرويج في بيان له أنه تسجّل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 03:10 PM

النرويج: 26 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208





A A A





0 مشاركة

سجلت السلطات الصحية في النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7809.

وأوضح المعهد النرويجي للصحة العامة بالنرويج في بيان له أنه تسجّل ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 208 حالات.