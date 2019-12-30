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متحدث أمن الدولة يكشف عن خصائص مادة RDX المضبوطة بحوزة إرهابيي "عنود الدمام"

قال: لا يمكن أن تكون بأيدي أفراد أو تنظيمات إرهابية إلا برعاية دول ووزارات حربية

قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، إن المادة " RDX " التي عُثر عليها بحوزة إرهابيي حي عنود بالدمام صباح الأربعاء الماضي هي مادة شديدة الانفجار، تزن 5 كيلوجرامات، عُثر عليها داخل السيارة المعدة للعملية.

وتفصيلاً، أوضح "عطية أن هذه المواد لا تخرج من حرزها الثمين من المخازن العسكرية إلا برعاية دول، وموافقة دول؛ فلا يمكن أن تكون هذه المواد في أيدي أفراد أو تنظيمات إرهابية إلا برعاية دول ووزارات حربية.

ووفقًا لموقع "ويكيبيديا" فإن تلك المادة صلبة بيضاء، ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر، وتُصنف كيميائيًّا على أنها نيتراميد، يشبه في تركيبه الكيميائي مادة إتش إم إكس. وهي مادة متفجرة أكثر حيوية من مادة (تي إن تي)، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات. وقد تم استخدامها على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية.

ويُعتبر مركب آر دي إكس من المركبات المستقرة في التخزين، وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا.

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متحدث أمن الدولة يكشف عن خصائص مادة RDX المضبوطة بحوزة إرهابيي "عنود الدمام"
سبق

قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، إن المادة " RDX " التي عُثر عليها بحوزة إرهابيي حي عنود بالدمام صباح الأربعاء الماضي هي مادة شديدة الانفجار، تزن 5 كيلوجرامات، عُثر عليها داخل السيارة المعدة للعملية.

وتفصيلاً، أوضح "عطية أن هذه المواد لا تخرج من حرزها الثمين من المخازن العسكرية إلا برعاية دول، وموافقة دول؛ فلا يمكن أن تكون هذه المواد في أيدي أفراد أو تنظيمات إرهابية إلا برعاية دول ووزارات حربية.

ووفقًا لموقع "ويكيبيديا" فإن تلك المادة صلبة بيضاء، ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر، وتُصنف كيميائيًّا على أنها نيتراميد، يشبه في تركيبه الكيميائي مادة إتش إم إكس. وهي مادة متفجرة أكثر حيوية من مادة (تي إن تي)، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات. وقد تم استخدامها على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية.

ويُعتبر مركب آر دي إكس من المركبات المستقرة في التخزين، وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
01:51 AM

متحدث أمن الدولة يكشف عن خصائص مادة RDX المضبوطة بحوزة إرهابيي "عنود الدمام"

قال: لا يمكن أن تكون بأيدي أفراد أو تنظيمات إرهابية إلا برعاية دول ووزارات حربية

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حامد العلي - الدمام
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قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، اللواء بسام عطية، إن المادة " RDX " التي عُثر عليها بحوزة إرهابيي حي عنود بالدمام صباح الأربعاء الماضي هي مادة شديدة الانفجار، تزن 5 كيلوجرامات، عُثر عليها داخل السيارة المعدة للعملية.

وتفصيلاً، أوضح "عطية أن هذه المواد لا تخرج من حرزها الثمين من المخازن العسكرية إلا برعاية دول، وموافقة دول؛ فلا يمكن أن تكون هذه المواد في أيدي أفراد أو تنظيمات إرهابية إلا برعاية دول ووزارات حربية.

ووفقًا لموقع "ويكيبيديا" فإن تلك المادة صلبة بيضاء، ليس لها رائحة أو طعم، وتستخدم على نطاق واسع كمتفجر، وتُصنف كيميائيًّا على أنها نيتراميد، يشبه في تركيبه الكيميائي مادة إتش إم إكس. وهي مادة متفجرة أكثر حيوية من مادة (تي إن تي)، وغالبًا ما تستخدم في المخاليط مع المتفجرات الأخرى والملدنات أو المواد المهدئة لتقليل حساسية المتفجرات. وقد تم استخدامها على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية.

ويُعتبر مركب آر دي إكس من المركبات المستقرة في التخزين، وواحدًا من أكثر المتفجرات العسكرية العالية حيوية ونشاطًا.

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