الإمارات تعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط اندلع حريق على متنها قبالة سواحل الشارقة

لا تحمل شحنات نفطية.. والمعطيات الأولية ترجعه لحادث عرضي أثناء الصيانة

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط بنمية بعد اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل الشارقة.

وتفصيلاً، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية قولها: "إن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق، شبَّ على متن ناقلة نفط بنمية غير محمَّلة في عرض الخليج، على بُعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة".

وأضاف البيان بأن فِرق الموانئ والبحث والإنقاذ في الإمارات عملت على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة. وأسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة.

وبحسب البيان، فإن الباخرة "لا تحمل أي شحنات نفطية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة".