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صحف عالمية : ما حدث مع "الهلال" في المسابقة "الآسيوية" فضيحة!

على إثر استبعاد الأزرق من دوري الأبطال

عبدالله النحيط- سبق: اهتمت الصحف العالمية المختلفة بخبر استبعاد نادي الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، على الرغم من تصدره لجدول ترتيب مجموعته.

ووصفت الصحف مثل "tyc” الأرجنتينية و"Abola” البرتغالية، ما حدث من تعامل الاتحاد الآسيوي مع الفريق السعودي الذي يحمل لقب المسابقة بـ "الفضيحة" كون الفريق لم يكن له يد فيما حدث من تفشٍ لفيروس كورونا في الفريق.

وتابعت صحف أخرى حديثها بأن الفيروس هزم الهلال بعدما تفشى بين أفراد الفريق حتى إن مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي، لم يستطع الفريق إكمال قائمته لخوض اللقاء.

وقرر الاتحاد الآسيوي استبعاد الهلال من المسابقة الآسيوية بحجة عدم استكمال قائمة لاعبيه لمباراة الفريق أمام الفريق الإماراتي.

وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة الهلال بصدد تقديم شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي كاس ضد قرار الاتحاد الآسيوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف عالمية : ما حدث مع "الهلال" في المسابقة "الآسيوية" فضيحة!
سبق

عبدالله النحيط- سبق: اهتمت الصحف العالمية المختلفة بخبر استبعاد نادي الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، على الرغم من تصدره لجدول ترتيب مجموعته.

ووصفت الصحف مثل "tyc” الأرجنتينية و"Abola” البرتغالية، ما حدث من تعامل الاتحاد الآسيوي مع الفريق السعودي الذي يحمل لقب المسابقة بـ "الفضيحة" كون الفريق لم يكن له يد فيما حدث من تفشٍ لفيروس كورونا في الفريق.

وتابعت صحف أخرى حديثها بأن الفيروس هزم الهلال بعدما تفشى بين أفراد الفريق حتى إن مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي، لم يستطع الفريق إكمال قائمته لخوض اللقاء.

وقرر الاتحاد الآسيوي استبعاد الهلال من المسابقة الآسيوية بحجة عدم استكمال قائمة لاعبيه لمباراة الفريق أمام الفريق الإماراتي.

وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة الهلال بصدد تقديم شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي كاس ضد قرار الاتحاد الآسيوي.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:32 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
01:01 AM

صحف عالمية : ما حدث مع "الهلال" في المسابقة "الآسيوية" فضيحة!

على إثر استبعاد الأزرق من دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالله النحيط- سبق: اهتمت الصحف العالمية المختلفة بخبر استبعاد نادي الهلال من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، على الرغم من تصدره لجدول ترتيب مجموعته.

ووصفت الصحف مثل "tyc” الأرجنتينية و"Abola” البرتغالية، ما حدث من تعامل الاتحاد الآسيوي مع الفريق السعودي الذي يحمل لقب المسابقة بـ "الفضيحة" كون الفريق لم يكن له يد فيما حدث من تفشٍ لفيروس كورونا في الفريق.

وتابعت صحف أخرى حديثها بأن الفيروس هزم الهلال بعدما تفشى بين أفراد الفريق حتى إن مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي، لم يستطع الفريق إكمال قائمته لخوض اللقاء.

وقرر الاتحاد الآسيوي استبعاد الهلال من المسابقة الآسيوية بحجة عدم استكمال قائمة لاعبيه لمباراة الفريق أمام الفريق الإماراتي.

وبحسب تقارير إعلامية فإن إدارة الهلال بصدد تقديم شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي كاس ضد قرار الاتحاد الآسيوي.

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