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"البجوي" مشرفًا على تجمع "صحي جازان الجنوبي"

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الاختصاصي محمد بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف أ. محمد بن علي البجوي، مشرفًا على التجمع الصحي بالقطاع الجنوبي" صامطة، أحد المسارحة، الحرث، الطوال" بالإضافة إلى عمله مديرًا على إدارة شؤون المراكز والقطاعات الصحية بمنطقة جازان.

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"البجوي" مشرفًا على تجمع "صحي جازان الجنوبي"
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الاختصاصي محمد بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف أ. محمد بن علي البجوي، مشرفًا على التجمع الصحي بالقطاع الجنوبي" صامطة، أحد المسارحة، الحرث، الطوال" بالإضافة إلى عمله مديرًا على إدارة شؤون المراكز والقطاعات الصحية بمنطقة جازان.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:29 PM

"البجوي" مشرفًا على تجمع "صحي جازان الجنوبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الاختصاصي محمد بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف أ. محمد بن علي البجوي، مشرفًا على التجمع الصحي بالقطاع الجنوبي" صامطة، أحد المسارحة، الحرث، الطوال" بالإضافة إلى عمله مديرًا على إدارة شؤون المراكز والقطاعات الصحية بمنطقة جازان.

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