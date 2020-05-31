النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة

قال: تكون غزيرة جدًّا على ظفار في عمان والمهرة وحضرموت في اليمن

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:44 AM

الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة

قال: تكون غزيرة جدًّا على ظفار في عمان والمهرة وحضرموت في اليمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
650

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,656
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,986
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,971
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,744

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة