الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة
قال: تكون غزيرة جدًّا على ظفار في عمان والمهرة وحضرموت في اليمن
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.
وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.
الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-31
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.
وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:44 AM
الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة
قال: تكون غزيرة جدًّا على ظفار في عمان والمهرة وحضرموت في اليمن
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.
وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.