الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة على المرتفعات وغبارًا بمكة والمدينة

قال: تكون غزيرة جدًّا على ظفار في عمان والمهرة وحضرموت في اليمن

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان).

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد إلى مساء غد الاثنين -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من متوسطة لغزيرة جدًّا على ظفار في عمان، والمهرة وحضرموت في اليمن، ومن خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة عسير وجازان، وبين الإمارات وعمان.

وأضاف: رياح وغبار الأحد على مكة والمدينة، والاثنين معهم حائل.