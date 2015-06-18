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"إثراء" يفتتح "مفازات الروح" لعرض أعمال النرويجي إدفارد مونك

بحضور عدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين

افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) مساء أمس الاثنين، المعرض الفنّي العالمي "مفازات الرّوح" لعرض أعمال الفنّان النرويجي الراحل إدفارد مونك.

جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين، والفنانين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم المعرض، الذي يأتي بالشراكة مع متحف مونك النرويجي وشركة (أكر أي أس أي) وشركة (سنوهيتا) للتّصميم، أسلوب الفنّان النرويجي، الذي يعد من رواد الفن الحديث، أمام الجماهير السعودية في أول عرضٍ لأعماله في الشرق الأوسط.

ويضم المعرض، الذي يستقبل الجمهور حتى يوم الثلاثاء 4 محرم 1440هـ الموافق (3 سبتمبر 2019م)، مجموعةً مكوّنة من 40 قطعة معروضة تحتوي على بعضٍ من أشهر أعمال مونك أبرزها: الطفل المريض، والصرخة.

وأوضح رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن المراكز الثقافية مثل مركز إثراء وجدت لتكون منارات مشعة بالفكر، وتشجع على التبادل والتعاون المعرفي والإبداعي بين الشعوب والمجتمعات ممّا يساهمُ في بناء ترابطٍ عالمي، ويساعد في التعاون بين المؤسسات والدول والحضارات لتحسين العالم وبناء مستقبل البشرية.

وأضاف المهندس أمين الناصر أن إقامة هذا المعرض تعبر عن روح التعاون بين بلدين هما المملكة العربية السعودية والنرويج بما لهما من دور كبير في عالم الطاقة والازدهار الاقتصادي. كما تعبر عن التعاون بين مؤسستين صناعيتين عملاقتين هما شركة أرامكو السعودية وشركة إكر النرويجية وبين مؤسستين ثقافيتين هما مركز إثراء في المملكة ومتحف مونك في النرويج."

من جانبه، أكد مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) علي المطيري، أن إثراء يفخر بالمشاركة في مبادرات التبادل الثقافي في المنطقة عن طريق الاستضافة الأولى لمعرض أعمال (إدفارد مونك) لأوّل مرة في الشرق الأوسط، ويشرّفنا العمل مع متحف (مونك) وشركة (أكر)، وشركة (سنوهيتا) لإقامة هذا المعرض الفريد في المملكة، وتعزيز التنوع والاحتفاء بالإبداع ومشاركة المعرفة وتشجيع التعاون داخل المملكة وخارجها."

من جهته، صرّح مدير متحف مونك السيد ستاين أولاف هنريتشسين "يلتزم متحف مونك بأعلى المعايير لتنظيم المعارض العالمية، ونؤمن أن التعاون الثقافي خارج الحدود يعزّز من المعرفة والتفاهم بين الشعوب من مختلف الدول والثقافات، ويُعد تعاوننا مع "إثراء" حدثًا ذا أهمية، ونقدّر بشدة هذا التعاون الملهم."

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إثراء" يفتتح "مفازات الروح" لعرض أعمال النرويجي إدفارد مونك
سبق

افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) مساء أمس الاثنين، المعرض الفنّي العالمي "مفازات الرّوح" لعرض أعمال الفنّان النرويجي الراحل إدفارد مونك.

جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين، والفنانين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم المعرض، الذي يأتي بالشراكة مع متحف مونك النرويجي وشركة (أكر أي أس أي) وشركة (سنوهيتا) للتّصميم، أسلوب الفنّان النرويجي، الذي يعد من رواد الفن الحديث، أمام الجماهير السعودية في أول عرضٍ لأعماله في الشرق الأوسط.

ويضم المعرض، الذي يستقبل الجمهور حتى يوم الثلاثاء 4 محرم 1440هـ الموافق (3 سبتمبر 2019م)، مجموعةً مكوّنة من 40 قطعة معروضة تحتوي على بعضٍ من أشهر أعمال مونك أبرزها: الطفل المريض، والصرخة.

وأوضح رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن المراكز الثقافية مثل مركز إثراء وجدت لتكون منارات مشعة بالفكر، وتشجع على التبادل والتعاون المعرفي والإبداعي بين الشعوب والمجتمعات ممّا يساهمُ في بناء ترابطٍ عالمي، ويساعد في التعاون بين المؤسسات والدول والحضارات لتحسين العالم وبناء مستقبل البشرية.

وأضاف المهندس أمين الناصر أن إقامة هذا المعرض تعبر عن روح التعاون بين بلدين هما المملكة العربية السعودية والنرويج بما لهما من دور كبير في عالم الطاقة والازدهار الاقتصادي. كما تعبر عن التعاون بين مؤسستين صناعيتين عملاقتين هما شركة أرامكو السعودية وشركة إكر النرويجية وبين مؤسستين ثقافيتين هما مركز إثراء في المملكة ومتحف مونك في النرويج."

من جانبه، أكد مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) علي المطيري، أن إثراء يفخر بالمشاركة في مبادرات التبادل الثقافي في المنطقة عن طريق الاستضافة الأولى لمعرض أعمال (إدفارد مونك) لأوّل مرة في الشرق الأوسط، ويشرّفنا العمل مع متحف (مونك) وشركة (أكر)، وشركة (سنوهيتا) لإقامة هذا المعرض الفريد في المملكة، وتعزيز التنوع والاحتفاء بالإبداع ومشاركة المعرفة وتشجيع التعاون داخل المملكة وخارجها."

من جهته، صرّح مدير متحف مونك السيد ستاين أولاف هنريتشسين "يلتزم متحف مونك بأعلى المعايير لتنظيم المعارض العالمية، ونؤمن أن التعاون الثقافي خارج الحدود يعزّز من المعرفة والتفاهم بين الشعوب من مختلف الدول والثقافات، ويُعد تعاوننا مع "إثراء" حدثًا ذا أهمية، ونقدّر بشدة هذا التعاون الملهم."

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
06:07 PM

"إثراء" يفتتح "مفازات الروح" لعرض أعمال النرويجي إدفارد مونك

بحضور عدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) مساء أمس الاثنين، المعرض الفنّي العالمي "مفازات الرّوح" لعرض أعمال الفنّان النرويجي الراحل إدفارد مونك.

جاء ذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين، والفنانين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، ويقدم المعرض، الذي يأتي بالشراكة مع متحف مونك النرويجي وشركة (أكر أي أس أي) وشركة (سنوهيتا) للتّصميم، أسلوب الفنّان النرويجي، الذي يعد من رواد الفن الحديث، أمام الجماهير السعودية في أول عرضٍ لأعماله في الشرق الأوسط.

ويضم المعرض، الذي يستقبل الجمهور حتى يوم الثلاثاء 4 محرم 1440هـ الموافق (3 سبتمبر 2019م)، مجموعةً مكوّنة من 40 قطعة معروضة تحتوي على بعضٍ من أشهر أعمال مونك أبرزها: الطفل المريض، والصرخة.

وأوضح رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن المراكز الثقافية مثل مركز إثراء وجدت لتكون منارات مشعة بالفكر، وتشجع على التبادل والتعاون المعرفي والإبداعي بين الشعوب والمجتمعات ممّا يساهمُ في بناء ترابطٍ عالمي، ويساعد في التعاون بين المؤسسات والدول والحضارات لتحسين العالم وبناء مستقبل البشرية.

وأضاف المهندس أمين الناصر أن إقامة هذا المعرض تعبر عن روح التعاون بين بلدين هما المملكة العربية السعودية والنرويج بما لهما من دور كبير في عالم الطاقة والازدهار الاقتصادي. كما تعبر عن التعاون بين مؤسستين صناعيتين عملاقتين هما شركة أرامكو السعودية وشركة إكر النرويجية وبين مؤسستين ثقافيتين هما مركز إثراء في المملكة ومتحف مونك في النرويج."

من جانبه، أكد مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) علي المطيري، أن إثراء يفخر بالمشاركة في مبادرات التبادل الثقافي في المنطقة عن طريق الاستضافة الأولى لمعرض أعمال (إدفارد مونك) لأوّل مرة في الشرق الأوسط، ويشرّفنا العمل مع متحف (مونك) وشركة (أكر)، وشركة (سنوهيتا) لإقامة هذا المعرض الفريد في المملكة، وتعزيز التنوع والاحتفاء بالإبداع ومشاركة المعرفة وتشجيع التعاون داخل المملكة وخارجها."

من جهته، صرّح مدير متحف مونك السيد ستاين أولاف هنريتشسين "يلتزم متحف مونك بأعلى المعايير لتنظيم المعارض العالمية، ونؤمن أن التعاون الثقافي خارج الحدود يعزّز من المعرفة والتفاهم بين الشعوب من مختلف الدول والثقافات، ويُعد تعاوننا مع "إثراء" حدثًا ذا أهمية، ونقدّر بشدة هذا التعاون الملهم."

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