النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الاتصالات" تضبط عددً من الأجهزة المخالفة في المحلات والأسواق

أكدت أهمية الترخيص بالموقع الإلكتروني لضمان مطابقة المواصفات

نفذت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات تفتيشية على أسواق ومحلات بيع أجهزة الاتصالات، للتحقق من التزامها بعدم بيع أو استخدام أجهزة الاتصالات المخالفة.

وخلال الجولة، أكدت الفرق الرقابية على محلات الاتصالات أهمية الالتزام بالمهلة التصحيحية لتوريد وبيع الأجهزة المخالفة التي تنتهي في 5-7-2021م، مبينة الأثر الذي تخلفه تلك الأجهزة على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وما ينتج عن هذه الأجهزة المخالفة من تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأكدت الفرق الرقابية أهمية ترخيص أجهزة الاتصالات في الأسواق عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعبر "خدمة تراخيص الأجهزة" للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة من هيئة الاتصالات.

يذكر أن هيئة الاتصالات نفذت أكثر من 1000 زيارة تفتيشية على أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام، نتج عنها ضبط عدد من المؤسسات والأجهزة المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة بعد انتهاء المهلة التصحيحية تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الاتصالات" تضبط عددً من الأجهزة المخالفة في المحلات والأسواق
سبق

نفذت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات تفتيشية على أسواق ومحلات بيع أجهزة الاتصالات، للتحقق من التزامها بعدم بيع أو استخدام أجهزة الاتصالات المخالفة.

وخلال الجولة، أكدت الفرق الرقابية على محلات الاتصالات أهمية الالتزام بالمهلة التصحيحية لتوريد وبيع الأجهزة المخالفة التي تنتهي في 5-7-2021م، مبينة الأثر الذي تخلفه تلك الأجهزة على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وما ينتج عن هذه الأجهزة المخالفة من تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأكدت الفرق الرقابية أهمية ترخيص أجهزة الاتصالات في الأسواق عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعبر "خدمة تراخيص الأجهزة" للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة من هيئة الاتصالات.

يذكر أن هيئة الاتصالات نفذت أكثر من 1000 زيارة تفتيشية على أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام، نتج عنها ضبط عدد من المؤسسات والأجهزة المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة بعد انتهاء المهلة التصحيحية تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
05:59 PM

"هيئة الاتصالات" تضبط عددً من الأجهزة المخالفة في المحلات والأسواق

أكدت أهمية الترخيص بالموقع الإلكتروني لضمان مطابقة المواصفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,547

نفذت الفرق الرقابية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات تفتيشية على أسواق ومحلات بيع أجهزة الاتصالات، للتحقق من التزامها بعدم بيع أو استخدام أجهزة الاتصالات المخالفة.

وخلال الجولة، أكدت الفرق الرقابية على محلات الاتصالات أهمية الالتزام بالمهلة التصحيحية لتوريد وبيع الأجهزة المخالفة التي تنتهي في 5-7-2021م، مبينة الأثر الذي تخلفه تلك الأجهزة على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين المجاورين، وما ينتج عن هذه الأجهزة المخالفة من تداخلات راديوية تنعكس سلبيًا على خدمات الاتصالات المتنقلة.

وأكدت الفرق الرقابية أهمية ترخيص أجهزة الاتصالات في الأسواق عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وعبر "خدمة تراخيص الأجهزة" للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة من هيئة الاتصالات.

يذكر أن هيئة الاتصالات نفذت أكثر من 1000 زيارة تفتيشية على أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام، نتج عنها ضبط عدد من المؤسسات والأجهزة المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق أن غرامات توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة في المملكة بعد انتهاء المهلة التصحيحية تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,542
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة