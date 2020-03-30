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الكويت: البنوك قادرة على التكيف مع أزمة كورونا وتحقيق أرباح

اتحاد المصارف: تاريخ القطاع في التعامل مع الأزمات يبرهن على ذلك

قال اتحاد مصارف الكويت، اليوم الاثنين: إن البنوك الكويتية قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا؛ لافتًا إلى أنها تستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات.

وفي بيان صحفي، قال الاتحاد: إن "تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات".

وأشار البيان وفق "سبوتنيك" إلى تجاوز مصارف الكويت للأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014.

وقال الاتحاد: إن البنوك المحلية أثبتت "قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وفي إطار متوازن من تعليماته الاحتياطية التنظيمية والرقابية".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 255 حالة.

فيروس كورونا الجديد الكويت

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الكويت: البنوك قادرة على التكيف مع أزمة كورونا وتحقيق أرباح
سبق

قال اتحاد مصارف الكويت، اليوم الاثنين: إن البنوك الكويتية قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا؛ لافتًا إلى أنها تستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات.

وفي بيان صحفي، قال الاتحاد: إن "تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات".

وأشار البيان وفق "سبوتنيك" إلى تجاوز مصارف الكويت للأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014.

وقال الاتحاد: إن البنوك المحلية أثبتت "قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وفي إطار متوازن من تعليماته الاحتياطية التنظيمية والرقابية".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 255 حالة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:50 AM

الكويت: البنوك قادرة على التكيف مع أزمة كورونا وتحقيق أرباح

اتحاد المصارف: تاريخ القطاع في التعامل مع الأزمات يبرهن على ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال اتحاد مصارف الكويت، اليوم الاثنين: إن البنوك الكويتية قادرة على التكيف مع الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا؛ لافتًا إلى أنها تستطيع النمو وتحقيق أرباح في أوقات الأزمات.

وفي بيان صحفي، قال الاتحاد: إن "تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن على قدرته في تجاوز تداعيات هذه الأزمات".

وأشار البيان وفق "سبوتنيك" إلى تجاوز مصارف الكويت للأزمة المالية العالمية في عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014.

وقال الاتحاد: إن البنوك المحلية أثبتت "قدرة فائقة على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح في ظل السياسات الاستباقية الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وفي إطار متوازن من تعليماته الاحتياطية التنظيمية والرقابية".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، عن تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 255 حالة.

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