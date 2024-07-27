النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعهد "إسبر".. أمريكا: "ترامب" ملتزم بحماية مصالحنا وحلفائها بـ"هرمز"

تصريح للبيت الأبيض تحدث عن تهديدات إيران.. وبالخلفية مواكب عسكرية للسفن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز، بعد تزايد الانتهاكات الإيرانية للملاحة الدولية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.


وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، قد أكد في تصريحات له الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج بإيجابية، وباعتبارها مكملة للجهود الأمريكية؛ لمنع استفزازات إيران.

ولفت "إسبر" إلى أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأمريكية التجارية عسكريًّا في مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في ظل المخاطر الإيرانية وتهديدها للملاحة الدولية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد تعهد "إسبر".. أمريكا: "ترامب" ملتزم بحماية مصالحنا وحلفائها بـ"هرمز"
سبق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز، بعد تزايد الانتهاكات الإيرانية للملاحة الدولية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.


وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، قد أكد في تصريحات له الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج بإيجابية، وباعتبارها مكملة للجهود الأمريكية؛ لمنع استفزازات إيران.

ولفت "إسبر" إلى أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأمريكية التجارية عسكريًّا في مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في ظل المخاطر الإيرانية وتهديدها للملاحة الدولية.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:12 PM

بعد تعهد "إسبر".. أمريكا: "ترامب" ملتزم بحماية مصالحنا وحلفائها بـ"هرمز"

تصريح للبيت الأبيض تحدث عن تهديدات إيران.. وبالخلفية مواكب عسكرية للسفن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,534

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وحلفائها في مضيق هرمز، بعد تزايد الانتهاكات الإيرانية للملاحة الدولية.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.


وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد، مارك إسبر، قد أكد في تصريحات له الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج بإيجابية، وباعتبارها مكملة للجهود الأمريكية؛ لمنع استفزازات إيران.

ولفت "إسبر" إلى أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأمريكية التجارية عسكريًّا في مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في ظل المخاطر الإيرانية وتهديدها للملاحة الدولية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة