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بعد التعليق .. 150 طالبة يواصلن الدراسة بالأفلاج وهذه توصيات الاجتماع الطارئ

عن طريق بعض التطبيقات على الأجهزة الذكية في بادرة نالت استحسان الجميع

واصلت 150 طالبة بتعليم الأفلاج، أمس الإثنين، الدراسة على الرغم من صدور قرار تعليق الدراسة، مؤقتاً، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتمّت الدراسة عن طريق بعض التطبيقات على الأجهزة الذكية قامت خلالها المعلمات بشرح دروس علمية عن المناهج الدراسية لأكثر من 150 طالبة، ولقيت تلك المبادرة إشادة وثناء من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وفي الشأن ذاته ترأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مع المساعدين ورؤساء الأقسام ذات الاختصاص؛ لمناقشة تفعيل بقية المعلمين والمعلمات "التعليم عن بُعد" والأدوار المنوطة بقادة وقائدات المدارس في هذا الشأن.

وخرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات، كان من أهمها: تشكيل فريق تقني للرد على الاستفسارات التقنية والعلمية من خلال منصة تواصل موحدة، كذلك عقد لقاء غداً مع قادة وقائدات المدارس عن طريق برنامج "زوم" لتأكيد دور المعلم في تفعيل "التعليم عن بُعد" والتواصل مع طلابه.

وتضمنت التوصيات تفعيل دور المشرف التربوي في تقديم الدعم للمعلم، وتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية لأولياء الأمور والطلاب، وتهيئة قاعات مجهزة للمعلمين الراغبين في عرض دروسهم ونشرها.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد نفّذت اليوم برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين عن الفصول الافتراضية والتعلم عن بُعد شاركهم فيها مدير إدارة التعليم.

تعليم الأفلاج تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التعليق .. 150 طالبة يواصلن الدراسة بالأفلاج وهذه توصيات الاجتماع الطارئ
سبق

واصلت 150 طالبة بتعليم الأفلاج، أمس الإثنين، الدراسة على الرغم من صدور قرار تعليق الدراسة، مؤقتاً، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتمّت الدراسة عن طريق بعض التطبيقات على الأجهزة الذكية قامت خلالها المعلمات بشرح دروس علمية عن المناهج الدراسية لأكثر من 150 طالبة، ولقيت تلك المبادرة إشادة وثناء من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وفي الشأن ذاته ترأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مع المساعدين ورؤساء الأقسام ذات الاختصاص؛ لمناقشة تفعيل بقية المعلمين والمعلمات "التعليم عن بُعد" والأدوار المنوطة بقادة وقائدات المدارس في هذا الشأن.

وخرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات، كان من أهمها: تشكيل فريق تقني للرد على الاستفسارات التقنية والعلمية من خلال منصة تواصل موحدة، كذلك عقد لقاء غداً مع قادة وقائدات المدارس عن طريق برنامج "زوم" لتأكيد دور المعلم في تفعيل "التعليم عن بُعد" والتواصل مع طلابه.

وتضمنت التوصيات تفعيل دور المشرف التربوي في تقديم الدعم للمعلم، وتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية لأولياء الأمور والطلاب، وتهيئة قاعات مجهزة للمعلمين الراغبين في عرض دروسهم ونشرها.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد نفّذت اليوم برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين عن الفصول الافتراضية والتعلم عن بُعد شاركهم فيها مدير إدارة التعليم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:53 AM

بعد التعليق .. 150 طالبة يواصلن الدراسة بالأفلاج وهذه توصيات الاجتماع الطارئ

عن طريق بعض التطبيقات على الأجهزة الذكية في بادرة نالت استحسان الجميع

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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7,165

واصلت 150 طالبة بتعليم الأفلاج، أمس الإثنين، الدراسة على الرغم من صدور قرار تعليق الدراسة، مؤقتاً، وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتمّت الدراسة عن طريق بعض التطبيقات على الأجهزة الذكية قامت خلالها المعلمات بشرح دروس علمية عن المناهج الدراسية لأكثر من 150 طالبة، ولقيت تلك المبادرة إشادة وثناء من القيادات التعليمية بالمحافظة.

وفي الشأن ذاته ترأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مع المساعدين ورؤساء الأقسام ذات الاختصاص؛ لمناقشة تفعيل بقية المعلمين والمعلمات "التعليم عن بُعد" والأدوار المنوطة بقادة وقائدات المدارس في هذا الشأن.

وخرج الاجتماع بعددٍ من التوصيات، كان من أهمها: تشكيل فريق تقني للرد على الاستفسارات التقنية والعلمية من خلال منصة تواصل موحدة، كذلك عقد لقاء غداً مع قادة وقائدات المدارس عن طريق برنامج "زوم" لتأكيد دور المعلم في تفعيل "التعليم عن بُعد" والتواصل مع طلابه.

وتضمنت التوصيات تفعيل دور المشرف التربوي في تقديم الدعم للمعلم، وتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية لأولياء الأمور والطلاب، وتهيئة قاعات مجهزة للمعلمين الراغبين في عرض دروسهم ونشرها.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد نفّذت اليوم برنامجاً تدريبياً للمشرفين التربويين عن الفصول الافتراضية والتعلم عن بُعد شاركهم فيها مدير إدارة التعليم.

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