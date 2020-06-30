خادم الحرمين يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
خادم الحرمين يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-30
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
10:52 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
04:01 AM
خادم الحرمين يهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى يوم كندا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة ذكرى يوم كندا.
وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.