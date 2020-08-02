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"البصيلي" يلقي محاضرة عن الوسطية عبر قناة الإسلامية باليوتيوب

ضمن برنامج حج بسلام وأمان

يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي في تمام الخامسة عصراً اليوم محاضرة علمية بعنوان :" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤١هـ.

ويتطرق الدكتور البصيلي خلال المحاضرة إلى معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.

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"البصيلي" يلقي محاضرة عن الوسطية عبر قناة الإسلامية باليوتيوب
سبق

يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي في تمام الخامسة عصراً اليوم محاضرة علمية بعنوان :" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤١هـ.

ويتطرق الدكتور البصيلي خلال المحاضرة إلى معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:53 PM

"البصيلي" يلقي محاضرة عن الوسطية عبر قناة الإسلامية باليوتيوب

ضمن برنامج حج بسلام وأمان

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,613

يلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي في تمام الخامسة عصراً اليوم محاضرة علمية بعنوان :" وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج للعام الجاري ١٤٤١هـ.

ويتطرق الدكتور البصيلي خلال المحاضرة إلى معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.

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