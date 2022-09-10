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"الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد"

بلغ النقطة 50.. بهدفين

ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري.

ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه.

سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد"
سبق

ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري.

ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه.

سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
11:01 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:57 AM

"الأهلي" يضمن مقعده الآسيوي عبر بوابة "الرائد"

بلغ النقطة 50.. بهدفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
1,788

ضَمِن النادي الأهلي وجوده في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم المقبل بعدما أعلن احتلاله المركز الثالث في الدوري.

ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بنتيجة هدفين دون رد؛ ورفع رصيده بهذا الفوز للنقطة 50؛ ليضمن ابتعاده عن أقرب منافسيه.

سجَّل هدف الأهلي الأول اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة، فيما كان الهدف الثاني من نصيب اللاعب عمر السومة في الدقيقة الـ81.

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